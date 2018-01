Modou Lô: “J’ai pris les initiatives, Lac 2 a remis sa stratégie défensive“ - adakar.com

Modou Lô: "J'ai pris les initiatives, Lac 2 a remis sa stratégie défensive" Publié le lundi 29 janvier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par SB & DG

Lutte Sénégalaise: Modou Lô vainqueur devant Lac de Guiers 2

Dakar, le 28 janvier 2018 - Modou Lô est sorti vainqueur de sa confrontation contre Lac de Guiers 2. Le lutteur des Parcelles Assainies a été déclaré gagnant à la fin du temps après que son adversaire a écopé de plus d`avertissements que lui. Tweet

Modou Lô s'est félicité de la victoire qu'il a eue sur Lac de Guiers 2. Le lutteur de l'Écurie "Rock Energy" soutient qu'il aurait voulu une victoire plus belle et plus nette. Mais malheureusement, son adversaire n'a fait rien d'autre que remettre sa stratégie défensive.



Modou Lô qui a été déclaré vainqueur devant Lac de Guiers 2 à la fin du temps réglementaire, assure que ses proches lui avaient conseillé d'être prudent, c'est pourquoi même, il avait pris quelques précautions. Mais si cela ne dépendait que de lui, le combat n'aurait pas duré.



"Je rends grâce à Dieu qui m'a accordé la victoire. J'encourage Lac de Guiers 2 en lui souhaitant de gagner son prochain combat. La victoire est acquise, mais je la voulais plus belle. Si j'ai lutté de la sorte, c'est parce que tous ceux qui m'ont conseillé m'ont demandé d'être prudent. Si j'avais lutté à ma guise, on allait en finir dès le premier round. Après, il faut savoir qu'un combat se fait à deux. J'ai pris les initiatives, il a remis sa stratégie défensive", a expliqué Modou Lô.



Le lutteur des Parcelles Assainies rappelle que son adversaire s'était remarqué avant le combat, lors des face-à-face, par des déclarations d'intention qu'il n'a pas matérialisé durant le combat. Sur l'action la plus nette obtenue par son adversaire, Modou Lô assure que ce dernier ne pouvait jamais lui faire mordre la poussière sur cette action.



"Avant le combat, Lac 2 a beaucoup parlé, mais je savais qu'il ne joindra pas l'acte à la parole. Je n'ai jamais été aussi sérieux dans la préparation d'un combat. Quand Lac a pris ma jambe, je me suis amusé comme à l'entraînement. Je le jure, je n'ai à aucun moment, pensé qu'il allait me terrasser sur cette action. Une fois de plus, que les gens ne confondent pas la masse et la puissance. Si Lac 2 était plus puissant que moi, il allait me terrasser sur cette action", a dit Modou Lô après sa victoire sur Lac de Guiers 2.



MC