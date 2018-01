Union africaine: les cinq grands dossiers du 30e sommet - adakar.com

Afrique Union africaine: les cinq grands dossiers du 30e sommet Publié le lundi 29 janvier 2018 | RFI

© Présidence par DR

Ouverture du 30e Sommet de l`Union Africaine à Addis-Abeba

Addis-Abeba, le 28 janvier 2018 - Le 30e Sommet de l`Union Africaine s`est ouvert à Addis-Abeba, dans la capitale de l`Éthiopie. Le président de la République du Sénégal y a pris part. Tweet

Le 30e sommet de l’Union africaine qui a débuté le 22 janvier entre dans sa dernière étape avec l’entrée en scène des chefs d’Etat. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des sujets au menu de ce rendez-vous solennel qui verra aussi le Guinéen Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l’organisation panafricaine à son homologue rwandais Paul Kagamé.

De notre envoyé spécial à Addis-Abeba,



Le siège de l’Union africaine à Addis-Abeba s’est mis sur son 31 avec les 55 drapeaux des pays membres flottant au vent, pour accueillir les délégués à son sommet biannuel qui s’est ouvert le 22 janvier dernier. Ce rendez-vous a débuté par des réunions préparatoires en attendant l’arrivée des chefs d’Etat. Réunis en huis clos du 28 au 29 janvier, ceux-ci auront à plancher sur plusieurs dossiers majeurs concernant l’avenir du continent et le bon fonctionnement de ses institutions.



Du 22 au 23 janvier, le Comité des représentants permanents (COREP) composé des ambassadeurs des 55 pays s’est réuni pour faire un premier tri dans les travaux en cours. Puis, du 24 au 25, le Conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères des pays du continent a pris le relais pour finaliser les dossiers prioritaires, dont celui des réformes institutionnelles et financières de l’UA, coordonné par le chef de l’Etat rwandais Paul Kagame.