L’actualité politique, les francs-maçons qui menacent le Sénégal après l’interdiction de leur réunion à Dakar, ainsi que la lutte sénégalaise avec frappe avec le combat Modou Lô et lac de Guiers 2, alimentent les quotidiens sénégalais reçus lundi à APA.



Traitant de la présidentielle de 2019, Walfadjri donne «les prémices d’un passage en force de Macky» qui, à travers le système de parrainage des candidatures, veut «éliminer d’autres adversaires».



Dans sa rubrique «la parole à l’opposition», Le Soleil note que «Diop Decroix dit ses convictions».



«Nous exigeons un audit du processus électoral et non celui du fichier électoral. Macky va nous battre à plate couture, si…Le retour de Karim est aussi sûr que le soleil qui se lève à l’Est ; ne pas revenir ne lui traverse même l’esprit», argument Diop Decroix.



Sud Quotidien s’intéresse au réchauffement du front social avec la grève des syndicats d’enseignants, dès ce mardi, et voit «l’école et les universités dans…l’impasse».



Nos confrères indiquent que «la sortie de crise entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants est loin de connaître son épilogue». «Conséquence, ajoute Sud, le front social entre en ébullition dès demain, mardi 30 janvier, avec la grève de trois jours enclenchée par les syndicats les plus représentatifs de l’école sénégalaise (Saems-Cusems-Sels-Sels/A-Uden et Snelas)».



Les Echos consacrent sa Une aux menaces des francs-maçons contre le Sénégal après l’interdiction de leur réunion qui était prévue en février à Dakar.



«Le Grand Orient de France parle de manœuvres liberticides et d’atteinte grave à la liberté d’expression. Il promet de prendre les initiatives qu’exige la gravité de la situation», informe le journal, soulignant que le Collectif Non à la franc-maçonnerie en ordre de bataille.



Selon Les Echos, imam Mbaye Niang et Cie déclarent Rihanna persona non grata à la conférence du Partenariat mondial pour l’éducation qui se tient ce 02 février à Dakar.



«Annulation du meeting de Dakar-Les francs-maçons menacent», renchérit L’As.



En spots, les quotidiens se focalisent sur le combat d’hier en lutte avec frappe, rempoté sur décision arbitrale par Modou Lô de Rock Energie face à Lac 2 de l’écurie Walo.



«Lô de consolation, Lac de déception», titre Le Quotidien, alors que Vox Populi note : «Lô trop xaragne pour Lac». Selon le journal, il s’agit d’une victoire aux poings et aux poings du Roc des Parcelles.



De son côté, L’Observateur écrit que «Lô déborde du Lac».