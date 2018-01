La Ligue arabe envisage un partenariat avec l’Union africaine en matière de paix et de sécurité - adakar.com

La Ligue arabe envisage un partenariat avec l'Union africaine en matière de paix et de sécurité
Publié le lundi 29 janvier 2018 | Xinhua

© Autre presse par DR

Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des Etats arabes

Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, a appelé dimanche l'Union africaine (UA) et ses membres à renforcer leur partenariat dans les domaines de la paix et de la sécurité, en mettant notamment l'accent sur la création de solutions durables à la crise en Libye.



M. Aboul Gheit a tenu ces propos lors de l'ouverture de la 30e Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Il a souligné que certaines zones communes au monde arabe et au continent africain restaient "le théâtre de multiples tensions et d'une instabilité chronique".



"Il est de notre devoir de renforcer nos efforts conjoints et de travailler de manière complémentaire, afin de faire face à ces défis et de remédier aux causes profondes qui ont conduit à leur émergence et à leur aggravation", a-t-il affirmé.



Selon M. Aboul Gheit, la situation en Libye doit être une priorité pour la Ligue arabe et l'UA, car il s'agit d'un pays où les efforts des deux organisations et de leurs Etats membres se recoupent.



"Nous essayons d'amener la phase de transition qui est en cours en Libye à sa conclusion, afin d'unifier ses institutions et de construire l'Etat libyen sur des fondations stables", a-t-il déclaré.



Il a également réaffirmé l'engagement de la Ligue arabe en faveur des efforts destinés à résoudre la crise des migrants et à mettre fin aux violations des droits de l'Homme auxquelles les migrants sont exposés en Libye. Il a indiqué que la Ligue arabe était déterminée à soutenir le gouvernement libyen, ainsi que les pays voisins et la mission trilatérale mise en place par l'UA, l'ONU et l'Union européenne.



La Ligue arabe, qui réunit 22 pays, est une organisation régionale qui regroupe des Etats arabes en Afrique du Nord, dans la corne de l'Afrique et dans la péninsule Arabique.