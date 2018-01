Les enseignants dévoilent leur plan d’actions : Grève totale et boycott des compositions au menu - adakar.com

Les enseignants dévoilent leur plan d'actions : Grève totale et boycott des compositions au menu Publié le lundi 29 janvier 2018 | Walf Fadjri

Conférence de presse du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS)

Dakar, le 18 janvier 2017. Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) a tenu une conférence de presse pour dénoncer le blocage de son compte domicilié à "Poste Finances" depuis bientôt 3 ans.

C’est peu dire que les enseignants sont sur le pied de guerre.



Réunis ce dimanche pour élaborer un plan d’actions unitaire, le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (SAEMSS), le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (CUSEMS), les deux branches du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN) et le Syndicat national des enseignants en Langue arabe du Sénégal (SNELAS/FC) se sont entendus sur un programme plus que corsé :



1/ Boycott des compositions, des évaluations harmonisées et des cellules pédagogiques;



2/ Grève totale : Mardi 30, Mercredi 31, jeudi 1 février, jeudi 8 février.



Débrayage +grande marche à Thiès.



Rencontre avec les parents d’élèves.



Les enseignants exigent du gouvernement le respect des accords signés le 17 février 2014. «Le Gouvernement se donne un malin plaisir non seulement de violer les accords, en refusant de payer aux enseignants les indemnités qui leur sont dues pour le compte des examens de l’année scolaire écoulées, mais aussi de faire dans la provocation en ponctionnant abusivement les salaires des travailleurs en général et des enseignants en particulier sans concertation avec ces derniers ni préavis officiel motivé», observait dernièrement Oumar Wally Zoumarou, secrétaire-général du SELS-Originel.