Guterres : l'ONU va organiser en juin un sommet des agences pour la lutte contre le terrorisme Publié le dimanche 28 janvier 2018 | Xinhua

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies

Samedi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé que son organisation va organiser un sommet des responsables des agences de lutte contre le terrorisme afin de faire face aux menaces terroristes en Afrique.



S'exprimant lors de la conférence du Conseil de paix et de sécurité qui s'est tenue en Éthiopie lors du 30ème Sommet de l'Union africaine, il a dit que le terrorisme est un phénomène transnational qui est devenu une menace pour la paix, la sécurité et le développement dans le monde.



"Notre objectif est d'échanger des informations et de renforcer la coopération, et de développer des façons nouvelles et innovantes de répondre au terrorisme", a-t-il ajouté.



Selon M. Guterres, les moyens sécuritaires et militaires ne suffiront pas pour éliminer la menace terroriste, il faudra également des mesures politiques et économiques.



"Comprendre les causes profondes du terrorisme et remédier à l'absence d'opportunités économiques, à la marginalisation, à l'exclusion et à l'extrême pauvreté, en particulier pour aider les jeunes qui constituent le groupe le plus vulnérable, est une autre méthode de la lutte antiterroriste", a-t-il souligné.



La question du terrorisme est posée au bon moment par l'Union africaine car elle se prépare à lancer trois projets phares visant à accélérer l'intégration du continent lors du 30ème sommet qui va s'achever lundi prochain.



Les trois projets sont la Zone de libre-échange continentale, la libre circulation des personnes et des biens, et la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro sur le marché unique et la libéralisation des transports aériens en Afrique.