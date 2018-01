Le monde à l’écoute des donateurs - adakar.com

Le ministre de l’Education nationale a animé, hier, un point de presse sur la conférence de financement de l’éducation. Serigne Mbaye Thiam a révélé qu’il est attendu des pays donateurs 3,1 milliards de dollars Us pour la période 2018-2020. Les bénéficiaires, eux, devront affecter 20 % de leur budget à l’école.







Le 2 février prochain aura lieu, à Dakar, la Conférence internationale de financement du partenariat mondial pour l’éducation. En prélude à cet évènement, le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a fait face à la presse pour mieux faire connaitre ce qu’est le Partenariat mondial pour l’éducation (Pme). Il s’agit, en fait, d’un rassemblement des pays en développement qui sont les bénéficiaires et les pays du Nord les donateurs. L’objectif est d’accroitre les ressources destinées à l’éducation, particulièrement le niveau primaire. À l’occasion de la conférence, les donateurs formulent des engagements. Cette année, le Pme voudrait avoir la promesse de récolter 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020.



En plus de donner, ces pays riches vont aussi contribuer à la mobilisation des ressources alignées aux priorités des bénéficiaires. Le Pme souhaite également que les donateurs harmonisent leurs procédures de décaissements pour plus d’efficacité.



Quant aux pays en développement, il n’est pas attendu d’eux des contributions numéraires. Cependant, ils ne peuvent être bénéficiaires que lorsqu’ils s’engagent à allouer au moins 20 % de leur budget national à l’éducation. Une fois cette obligation remplie, chaque pays a d’autres critères qui lui permettent d’être mieux noté. Il s’agit de la conception et de la mise en œuvre d’un plan sectoriel de l’éducation, la mobilisation de plus de ressources internes, mais aussi la présentation de résultats probants.



Le Sénégal semble bien se positionner dans cette compétition, du moins si l’on se fie aux chiffres livrés hier par le ministre de tutelle. D’après Serigne Mbaye Thiam, entre 2007 et 2014, le pays a bénéficié de 77 milliards de francs Cfa (128 millions 400 mille dollars Us). Une bonne partie de cette manne a été injectée dans l’infrastructure : 4 360 salles de classe érigées, 800 blocs pédagogiques, 20 blocs scientifiques, 800 points d’eau, 200 écoles primaires et 25 collèges construits. Il s’y ajoute 8 300 écoles primaires bénéficiaires de financement direct, la modernisation de 100 ‘’daara’’, sans que la liste ne soit exhaustive. Le ministre a également précisé qu’il y a 19 autres millions de dollars Us dans le pipeline et qui devraient être alloués en 2019. D’après Serigne Mbaye Thiam, le Sénégal a deux priorités à ce niveau : accroitre l’accès à l’éducation et améliorer la qualité des enseignements/apprentissages.



BABACAR WILLANE