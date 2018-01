Souleymane Jules Diop condamne et plaide pour l’instauration d’une paix durable

Souleymane Jules Diop condamne et plaide pour l段nstauration d置ne paix durable - adakar.com

Le ministre d駘馮u en charge du Programme d'urgence de d騅eloppement communautaire (Pudc), Souleymane Jules Diop, condamne l誕ttaque de la voiture de touristes espagnols ce jeudi dans la commune de Diouloulou. Le natif de la localit, qui s弾xprimait hier en marge de la signature de conventions avec la Cnjs et le 12e Gand, a appel instaurer une paix durable dans la r馮ion naturelle de la Casamance.







Apr鑚 l誕ssassinat de Boffa-Bayottes dans la commune de Niassya, le 6 janvier dernier, lors duquel 14 coupeurs de bois ont 騁 tu駸 et 7 autres bless駸, ce jeudi, quatre touristes espagnols dont trois femmes ont 騁 enlev駸 entre le village de Karong et Kataba 2, dans la commune de Diouloulou. Ces touristes ont 騁 d駱ouill駸 de leur argent et les trois femmes viol馥s par des individus arm駸.



葬La fois pass馥, c帝tait des jeunes, maintenant, ce sont des femmes. De gens fragiles, de couches sensibles et des personnes sans d馭ense. Evidemment, cet acte a une r駸onance particuli鑽e, car il s誕git d帝trangers. Et pour ceux qui pr騁endent d馭endre une cause, je rappelle les propos de l誕bb Diamacoune Senghor, en d馗embre 2002. Il m誕 dit en diola : 舛hez nous, l帝tranger est sacr髓鋳, s弾st insurg le ministre en charge du Pudc hier, en marge d置ne c駻駑onie de signature de conventions avec la Convention nationale de la jeunesse du S駭馮al (Cnjs) et le 12e Gand.



Selon Souleymane Jules Diop, il faut 葬juste d駭oncer鋳 cet acte. 葬Parce qu弛n ne peut pas se mettre l弾xpliquer ou la justifier. Rien ne peut justifier qu弛n s誕ttaque des gens sans d馭ense et qui n弛nt rien fait葬, a-t-il estim.



En effet, l誕ncien conseiller technique charg de la Communication de la pr駸idence de la R駱ublique a reconnu qu弾n tant que cadres casaman軋is, ils ont une responsabilit. 葬Nous avons l弛bligation de d駭oncer des actes de cette nature de la mani鑽e la plus ferme et la plus formelle, sans entrer dans des d騁ails d弾xplications. Le S駭馮al ne sera jamais divis et personne ne va soutenir cette id馥. Je suis originaire de la Casamance, mais la pauvret que j誕i vue dans le Nord n弾xiste pas dans cette r馮ion naturelle鋳, a-t-il insist.



Pour le fils de cette r馮ion naturelle, 葬les Casaman軋is rendent gr稍e Dieu鋳. Car, dans cette zone du pays, la terre est fertile et c弾st une zone pluvieuse. 葬Il n馳 a pas de probl鑪e de vivres. Il ne faut pas que ces gens soient plus dignes que nous. Ce qui s弾st pass, ce n弾st pas l凋uvre des Casaman軋is, car un Casaman軋is n弛ffense pas son prochain. Il peut certes riposter s段l est offens, mais il n誕ttaque jamais en premier鋳, a-t-il dit. Avant d誕jouter qu誕vec l弾xploitation prochaine des ressources naturelles, notamment le gaz et le p騁role, 葬les gens vont essayer de diviser les S駭馮alais pour profiter de la situation鋳.



葬La classe politique s駭馮alaise, toute l帝lite, qu弾lle soit religieuse, intellectuelle, ont la responsabilit pour instaurer la paix, la stabilit en Casamance. On ne doit pas utiliser cette affaire comme arme politique, ni la n馮liger. La Casamance a toujours 騁 une r馮ion regroupant plusieurs ethnies vivant en paix et en harmonie鋳, a-t-il plaid.



MARIAMA DIEME