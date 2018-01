Boy Kaïré décortique le duel - adakar.com

News Sport Article Sport Boy Kaïré décortique le duel Publié le dimanche 28 janvier 2018 | Enquête Plus

L’ancienne gloire, Boy Kaïré, passe à la loupe les forces et les faiblesses de Modou Lo et de Lac 2. Le père de Diène Kaïré, en bon technicien, revient sur les potentialités des adversaires de ce dimanche, même s’il ne veut pas donner le favori.







FORCES



‘’Modou Lo a un mental de fer’’



‘’C’est un lutteur très technique qui a un mental de fer. Malgré sa petite taille, il s’en sort toujours quand c’est délicat. Son passage dans les cérémonies de lutte traditionnelle l’a beaucoup forgé ainsi que ses voyages au ‘’pays de l’Oncle Sam’’. En 21 combats, il n’a eu que 2 défaites. Devant Eumeu Sène, il a montré qu’il avait des qualités d’un bon lutteur. En plus d’être technique, il est un bon bagarreur. C’est un guerrier qui n’a peur de rien. Face à Gris Bordeaux, il a été exceptionnel. Malgré les aptitudes du Fassois, il l’a envoyé ‘’chez Ardo’’, le médecin de l’arène. Ses travaux en boxe ont porté leurs fruits. Il est fort physiquement.’’



‘’Lac 2 est un bagarreur hors pair’’



‘’Lac 2 est un bagarreur hors pair. Sa défaite contre Eumeu Sène est la seule tache noire de sa carrière. Il n’a pas pu déjouer le piège du Pikinois. Malgré tout, il reste un lutteur technique, et la sérénité est sa force. C’est une force tranquille qui gère ses combats malgré l’ampleur. Sa lucidité fait de lui un lutteur qui peut créer la surprise. Rien ne peut l’ébranler. Lors de ses combats de lutte, il étudie l’adversaire. Il a une bonne lecture de ses duels, ce qui fait de lui un athlète dangereux. Ceux qui disent qu’il est défensif ne l’ont pas bien étudié. Il est intelligent en lutte…’’



FAIBLESSES



Modou Lo : ‘’Sincèrement, je n’ai pas décelé de faiblesses chez Modou Lo. Peut-être il en détient, mais, personnellement, je n’en vois pas. Ses esquives rotatives peuvent être sa faiblesse, mais pour moi c’est un lutteur professionnel et très complet.’’



Lac 2 : ‘’Comme Modou Lo, Lac 2 n’a pas de faiblesses, pour moi. Il est juste timide quand il débute ses duels et cela, des fois, peut le faire sombrer. Aussi, il respecte trop Modou Lo, alors que pour battre le ‘Roc’, il faut l’acculer.’’