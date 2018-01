Une Dette De 7 Milliards De L’Etat Fait De Dakar La Capitale De La Mauvaise Odeur - adakar.com

Une Dette De 7 Milliards De L'Etat Fait De Dakar La Capitale De La Mauvaise Odeur
Publié le dimanche 28 janvier 2018

Des tas d`ordures jonchent les rues de Dakar

Dakar n’est pas prête à se débarrasser des nombreuses ordures qui jonchent ses artères.



Les techniciens de surface qui ont décrété une grève illimitée, jurent qu’ils ne toucheront de nouveau aux ordures que quand ils seront payés. La dette est chiffrée par Demba DIOP dit DIOP SY, président des concessionnaires du nettoiement, à 7 milliards de nos francs.



« Si l’Etat ne paie pas les 7 milliards de francs CFA d’arriérés, le mouvement va continuer. Cela fait plus de 7 mois que les concessionnaires ne sont pas payés. Nous avons fait tout notre possible, mais rien. Nous avons essayé même de ne pas aller en grève pour pousser l’Etat à nous payer. Mais on n’a eu aucun résultat probant. Après la mise en place du budget au niveau de l’Etat, nous avons attendu espérant que l’Etat donne son accord pour qu’on nous paie, mais rien», se désole-t-il.



Selon DIOP Sy, il y a une volonté manifeste des autorités de ne pas s’acquitter de cette dette. Il en veut pour preuve que celui qui «connaissait l’ensemble du dossier a été relevé de ses fonctions »..



Et pourtant, c’est une grève comme celle qu’il y a actuellement qui avait poussé le gouvernement à enlever la gestion des ordures dans la capitale des mains de Khalifa SALL.

