La Famille « Omarienne » Entame Sa 38ème « Ziarra » Annuelle Publié le dimanche 28 janvier 2018

La 38ème édition de la « ziarra » (pèlerinage) annuelle de la famille « omarienne », dédiée à Thierno Saidou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, a démarré, vendredi soir, à Dakar.

Des centaines de fidèles musulmans, des disciples de la famille Tall pour la plupart, ont pris part à la séance de « Hadratoul Jumah », l’évocation des noms de Dieu marquant le démarrage de ce pèlerinage, dans la mosquée Cheikh-Oumar-Al-Foutiyou Tall.



A la fin de cette séance d’évocation des noms de Dieu, le chef de la communauté « omarienne », Thierno Madani Tall, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux fidèles, dans la mosquée située dans le quartier de la Médina. Il a prié pour la prospérité du Sénégal et du monde entier.



La « ziarra » annuelle de la famille « omarienne » commémore le rappel à Dieu du khalife Thierno Seydou Nourou Tall et celui de son frère, Thierno Mountaga Ahmad Tall.

Cette année, le thème choisi par les responsables de cette manifestation pour échanger avec les fidèles est : « L’islam, une religion de valeurs humaines ».

Le comité d’organisation du pèlerinage envisage d’organiser samedi des séances de lecture du Coran. La cérémonie officielle de la manifestation aura lieu dimanche.



Un congrès annuel de la Ligue islamique des oulémas est prévu lundi, de 9 heures à 21 heures, selon le comité d’organisation.



Les prières du khalife Thierno Madani Tall pour les fidèles, à la fin du congrès, marqueront la clôture du pèlerinage.