Le procès de Khalifa Sall et le combat Modou Lô-Lac 2 en vedette dans les quotidiens sénégalais Publié le samedi 27 janvier 2018

Le procès du député-maire de Dakar, Khalifa Sall et Cie, mis en cause dans la gestion de la caisse d’avance de la ville de Dakar, et le combat Modou Lô-Lac de Guiers 2 en lutte sénégalaise avec frappe prévue dimanche, font le menu des quotidiens sénégalais parus samedi.



«Procès de la caisse d’avance de la ville de Dakar-L’Etat attaque en règle les exceptions de Khalifa Sall», écrit L’Observateur.



Au quatrième jour de ce procès, Sud Quotidien informe que «la défense plaide la liberté provisoire» et donne la parole à Me Ciré Clédor Ly, de la défense qui estime que si le décret pour envoyer l’IGE à la ville de Dakar est nul, le rapport d’enquête est aussi nul».



Pour Me François Sarr, coordonnateur du pool de la défense, dans le dossier Khalifa Sall, «il y a une main invisible».



«La partie civile demande le rejet de touts les exceptions», ajoute Sud Quotidien, faisant dire à EnQuête que «la défense pointe les irrégularités du dossier».



Au procès de Khalifa Sall et Cie, Walfadjri constate que «le juge hérite d’un dossier incomplet».



Ce journal parle de la visite au Sénégal du 1er au 02 février du président français, Emmanuel Macron, et avertit sur «des risques de sabotage en l’air».



S’il en est ainsi, c’est parce que, selon L’As, «le Pds promet d’accueillir Macron avec des brassards rouges».



Parlant de la Couverture maladie universelle (CMU), Le Soleil indique «un bond de 30% de 2012 à 2017».



Les quotidiens traitent également de la lutte avec frappe, notamment avec le drapeau du Chef de l’Etat qui sera disputé dimanche entre Modou Lô et Lac 2.



«Mise aux poings. L’œil du technicien, les notes du champion de boxe Mouhamet Aly Ndiaye, l’état de forme des lutteurs», écrit L’Observateur.



«Combat de clarification ce dimanche à Senghor-Lô et Lac se mouillent», titre Le Quotidien.



Pour EnQuête, ce combat sera disputé lors d’un «dimanche des saigneurs» car, presque 7 ans après leur dernière confrontation qui s’était soldée par un nul, Modou Lô et Lac 2 se retrouvent pour un combat de clarification.



