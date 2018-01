Apr Pikine: Les `` frères ennemis `` Abdoulaye Thimbo et Abdou Karim Sall se donnent enfin la main - adakar.com

C’est enfin la paix des braves entre Abdou Karim SALL, coordonnateur de l’APR Mbao, et son camarade de parti, Abdoulaye THIMBO.



En effet, le responsable des Cadres républicains de Pikine s’est rendu, ce vendredi 26 janvier 2018, au domicile du coordonnateur départemental de l’APR et maire de la ville.

« Mon déplacement chez vous est sincère. Mon acceptation de la main tendue est tout aussi sincère ».



Suffisant pour que les deux responsables politiques réaffirment à la face de tous les militants leur engagement de la veille consistant à se donner la main pour offrir une victoire éclatante au Président Macky SALL dès le 1er tour de la présidentielle de 2019.



Après des échanges fructueux, Abdou Karim SALL et Abdoulaye THIMBO, accompagnés de leurs délégations respectives, sont allés ensemble à la mairie de la ville rejoindre les Ministres Augustin TINE et Aly Ngouille NDIAYE, porteurs d’un message du Président de l’APR, Macky SALL.