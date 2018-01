Couverture maladie universelle: 50% de taux de couverture atteint - adakar.com

L’hôpital régional de Kolda

L’Agence de la Couverture Maladie Universelle organise à l’intention des journalistes un atelier de partage sur ses enjeux et ses orientations.



48%. C’est le taux de couverture atteint par l’Agence de la Couverture Maladie Universelle [Cmu]. L’information est du secrétaire général de ladite agence, Mamadou Racine Senghor qui présidait hier à Saly un atelier à l’intention des journalistes. ‘’Le pourcentage de couverture au mois de septembre était déjà à 47%. Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons dépassé un peu le taux de 47%. Et le pourcentage pourrait se situer aux alentours de 50%. C’est vrai que par rapport à l’objectif, il y a certainement des performances qui ont été réalisées parce qu’on est parti de 20% à 47%, à 50%. C’est un bond de presque 30 points. On peut dire que l’Agence par rapport à ces objectifs a réalisé des performances certaines.’’



La rencontre a permis à l’agence de présenter son nouveau système d’information : ‘’SygiCmu’’. ‘’L’agence dans ses objectifs a mis en place un ‘’système d’information’’. Si nous ne réformons pas un peu notre dispositif informatique, il va nous être très difficile d’avoir un bon ciblage et ça va poser des problèmes de pérennité et de soutenabilité du programme. Le sygiCmu va permettre d’améliorer la gouvernance du système.



Le Sénégal ne peut pas se mettre en marge de la technologie, nous devons vouloir le meilleur pour notre pays’’, explique Mamadou Racine Senghor, Sg de l’Agence. En outre, l’agence doit beaucoup d’argent aux services et structures de santé. Cependant, le SG n’a pas voulu s’appesantir sur la somme. ‘’Je ne voudrais pas parler enveloppe, parce que c’est beaucoup d’argent. Ce n’est pas les aspects les plus importants. Les aspects les plus importants, c’est de voir comment parvenir à trouver les meilleures solutions. Et nous pensons qu’avec l’appui de la tutelle et en discutant avec les structures, en réformant un peu notre gouvernance, nous parviendrons assurément à trouver les meilleures solutions.’’



Ainsi, pendant deux jours, il s’agira de partager avec les journalistes sur les orientations stratégiques du programme Couverture Maladie Universelle [Cmu], faire l’état des lieux dudit programme. La mise en œuvre du programme Cmu, de ses différents axes du plan stratégique, et tous les chantiers en perspective, notamment, la mise en place de ce système d’information, vont être présentés aux journalistes.



KHADY NDOYE (MBOUR)