Résorption du GAP infrastructurel sportif à Dakar: les assurances de Matar Ba Publié le samedi 27 janvier 2018 | Enquête Plus

Photo de Matar Ba

En visite de chantier hier, au stade Ndiarème Limamoulaye, à Guédiawaye, le ministre des Sports Matar Ba s’est dit satisfait de l’avancement des travaux. Il a surtout salué la résorption, sous peu de temps, du gap infrastructurel sportif dans la région de Dakar.



Le déficit d’infrastructures sportives est en passe de devenir un vieux souvenir à Dakar. C’est ce qu’a affirmé hier le ministre des Sports Matar Ba, en visite de chantier au stade Limamoulaye Ndiarème, dans la commune de Wakhinane Nimzatt, à Guédiawaye. ‘’Dakar ne souffrira plus d’un manque d’infrastructures sportives d’ici quelque temps, surtout dans le domaine du football’’, a-t-il assuré. Cette affirmation, selon lui, se confirme à travers les différents projets de réhabilitation des stades dans la capitale sénégalaise. Ces derniers sont en cours de finition, a-t-il affirmé. ‘’Nous allons bientôt réceptionner Ngalandou Diouf de Rufisque. Il est prévu également d’accélérer les travaux pour réceptionner au plus vite les stades des Parcelles Assainies et de Ngor.’’



Le chef du département des Sports a également cité le stade de Mbao qui est en plein chantier. ‘’Je veux dire à la jeunesse de Mbao que le gazon synthétique est arrivé au Sénégal.’’



Le stade Ndiarème, une ‘’bouffée d’oxygène’’



Le ministre des Sports s’est félicité de l’avancement des travaux du stade de Ndiarème Limamoulaye. Les deux tribunes modulaires, d’un total de 2 000 places, sont déjà montées. La construction du mur de sécurité est achevée. La pause du gazon synthétique est en train d’être réalisée. L’éclairage du stade sera installé incessamment. Le coût de ce projet est estimé à 1,3 milliard de francs CFA. Selon Matar Ba, il sera organisé ‘’dans quelques jours’’ une cérémonie de réception de l’infrastructure afin de remettre les clés au maire de la ville de Guédiawaye et à celui de Wakhinane Nimzatt. ‘’C’est une bouffée d’oxygène pour une ville comme Guédiawaye. Les jeunes ont besoin d’installations pour pratiquer le sport. Cela participe à renforcer leur épanouissement et à apaiser le climat social’’, est-il convaincu.



Pour sa part, le maire de la commune de Guédiawaye, Alioune Sall, a salué l’entrepreneur chargé d’exécuter le chantier pour le déroulement ‘’correct’’ des travaux suivant le planning établi. M. Sall a exprimé devant le ministre son souhait de ‘’continuer l’investissement pour rentabiliser cette infrastructure’’.



La maintenance des infrastructures a aussi été évoquée lors de ce déplacement du ministre. Ce dernier a annoncé la mise sur pied d’un projet de formation des acteurs dans la gestion des plateformes sportives. Cette initiative du ministère des Sport, en collaboration avec la Chine, permettra d’accompagner les collectivités locales sur cette question. ‘’Nous sommes sur ce dossier et très bien tôt, ce projet va démarrer au niveau de la République populaire de Chine.’’



Par ailleurs, Matar Ba a annoncé le démarrage des travaux du stade régional de Sédhiou. Il a également fait savoir que celui de Kédougou va ‘’démarrer très bientôt’’.



LOUIS GEORGES DIATTA