Ligue 1 - Sonacos de Diourbel: La chute libre des Huiliers - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue 1 - Sonacos de Diourbel: La chute libre des Huiliers Publié le samedi 27 janvier 2018 | Enquête Plus

Tweet

Les Huiliers, promus en Ligue 1, traversent une mauvaise passe. Après deux défaites de rang, ils ont connu un grand recul en quittant le fauteuil de leader pour la huitième place.



Ça coince du côté de la Sonacos de Diourbel. Auteur d’un bon début de saison, les Huiliers sont en chute libre depuis les deux dernières journées du championnat. Ils ont perdu sept rangs au classement. Le club fanion du Baol occupe désormais la 8e place de la Ligue 1 (12 pts). Les Diourbellois accusent un retard de 8 points sur le leader, Génération Foot (20 pts).



Souleymane Diallo et ses coéquipiers avaient pourtant réussi à chiper le fauteuil au champion en titre, GF, qu’ils ont battu (2-1) au stade Lamine Guèye de Kaolack, lors de la sixième journée. Mais les Académiciens de Déni Birame Ndao ont repris la tête de la Ligue 1 la semaine suivante. Les joueurs d’Olivier Perrin ont profité du chômage technique des Diourbellois causé par le report du déplacement de la Sonacos au stade Amadou Barry où elle devait défier le Guédiawaye Foot Pro pour le compte du septième tour.



Les protégés du coach Cheikh Guèye ont manqué la reprise du championnat lors du huitième acte. Eux, qui étaient les seuls invaincus de l’élite après sept journées disputées, ont été freinés par le Jaraaf. Ils ont courbé (0-1) l’échine à domicile face à l’équipe de la Médina. Après ce premier revers de la saison, les Huiliers ne se sont pas relevés. Ils ont reçu une correction (3-0) devant le stade de Mbour sur la pelouse de Caroline Faye, dimanche dernier.



L’autre constat, c’est que l’attaque du coach Guèye est restée muette pendant leurs deux dernières rencontres. Elle n’a pas marqué le moindre but. Avant d’enregistrer ces deux revers, la Sonacos avait réussi a marqué au moins un but lors de ses six premières sorties en Ligue 1. Le club de Diourbel a d’abord battu (2-0) Dakar Sacré-Cœur au stade Lamine Guèye de Kaolack en match d’ouverture, puis enchaîné trois matches nuls (2-2) sur le terrain de Mbour Petite côte, (1-1) à domicile contre à l’As Douanes et (1-1) à l’extérieur face au Casa Sport. Ils ont ensuite renoué avec le succès en s’imposant face au Ndiambour de Louga (1-0) et Génération Foot (2-1).



OUMAR BAYO BA (DIOURBEL)