Sénégal : arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir planifié la tuerie de 14 bûcherons en Casamance (médias) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir planifié la tuerie de 14 bûcherons en Casamance (médias) Publié le samedi 27 janvier 2018 | Xinhua

© Autre presse

casamance

Tweet

DAKAR -- Une personne soupçonnée d'avoir planifié la tuerie de 14 bûcherons le 6 janvier dernier en Casamance (sud du Sénégal) a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt, a rapporté vendredi la presse sénégalaise, citant le procureur du tribunal de Ziguinchor (chef-lieu de la région sud), Alioune Abdoulaye Sylla.



Le procureur, qui faisait le point sur l'enquête de la tuerie, a indiqué les enquêtes ont permis d'identifier et de garder à vue "la personne qui aurait planifié toute l'opération et 15 autres soupçonnées de participation à la tuerie". Le magistrat a ajouté que neuf autres personnes ont été libérées faute de charges suffisantes.



Selon le procureur, un lieutenant d'une faction du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC, indépendantiste) s'est déplacé spécialement pour exécuter la tâche.



"A cette fin, une partie des armes, munitions et tenues seraient venues des bases d'un front du MFDC", a poursuivi M. Sylla.



Il a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire et la saisine du dossier par un juge d'instruction sur la base de plusieurs chefs d'inculpation, comme association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d'assassinat, détention d'armes sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires et vol en réunion.



Le massacre des 14 bûcherons par des hommes armés a eu lieu dans la forêt classée de Boffa-Bayotte dans la région de Ziguinchor. Ce massacre est lié, selon les médias locaux, à la coupe illégale et clandestine de bois qui fait l'objet d'un vaste trafic.