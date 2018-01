Esclavage en Libye: l’UA fait le point sur les rapatriements de migrants - adakar.com

Esclavage en Libye: l'UA fait le point sur les rapatriements de migrants Publié le samedi 27 janvier 2018 | RFI

Migrants sénégalais

La situation des migrants et réfugiés africains en Libye a été évoquée vendredi 26 janvier au sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba. Deux mois après le sommet UE-UA d'Abidjan, la commissaire aux Affaires sociales de l'organisation panafricaine, la Soudanaise Amira el-Fadil, a fait le point sur les rapatriements : 12 708 personnes ont regagné leur pays. Mais il reste encore beaucoup de travail.



Ils sont autour de 700 000 migrants africains en Libye. Les deux tiers sont arrivés légalement selon Amira El-Fadil. « La majorité était en Libye avant 2011, avant la chute du régime de Mouammar Kadhafi et la révolution. Ce sont des migrants légaux qui ont travaillé en Libye. »



Le reste, environ 200 000 personnes, sont des migrants arrivés de façon illégale, originaires de 30 pays du continent et victimes de réseaux criminels. Un peu plus de 12 700 sont rentrés depuis décembre.