© Autre presse par DR

José Graziano da Silva, Directeur général de l`Organisation des Nations Unies pour l`alimentation et l`agriculture (FAO)

Le Directeur général de la FAO et les représentants du Gouvernement sénégalais, signeront deux accords majeurs relatifs à l’ouverture d’un nouveau Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest.



Le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), José Graziano da Silva, le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba, ainsi que le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, procéderont à la signature de deux accords majeurs relatifs à l’ouverture, à Dakar (Sénégal), d’un nouveau Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest. Selon le communiqué, la cérémonie de la signature aura lieu le dimanche 28 janvier 2018 à Addis-Abeba, en Éthiopie, dans la cadre du 30ème sommet de l’Union africaine qui réunira la quasi-totalité des 54 chefs d’États du continent. Cette Cérémonie de haut niveau de signature, des accords de siège et de partenariat, apprend-on, seront signés en présence du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, de même que d’autres chefs d’État d’Afrique de l’Ouest. « La signature de ces accords marque une étape majeure dans la lutte contre la faim dans la sous-région. Ils permettront en effet de renforcer la présence de la FAO au niveau sous régional et de renforcer la collaboration historique entre la FAO et les pays d’Afrique de l’Ouest », précise la source. D’après le communiqué, le Bureau de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest (SFW) sera chargé d’élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies visant à répondre aux priorités des pays et des organisations sous régionales en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’agriculture et développement rural. À travers une solide équipe d’experts techniques pluridisciplinaire, le Bureau apportera son soutien à 15 pays d’Afrique de l’Ouest. En effet, Graziano da Silva devrait également avoir un entretien bilatéral avec le Président du Sénégal, Macky Sall.



Z BADJI