News Société Article Société Sénégal: quatre Espagnols agressés en Casamance Publié le samedi 27 janvier 2018 | RFI

Quatre touristes de nationalité espagnole, dont trois jeunes femmes, ont été attaqués par des hommes en armes jeudi après-midi, et dépouillés de leur argent. Il se pourrait que les jeunes femmes aient été violées avant d’être relâchées. C’est ce qu’elles ont déclaré aux enquêteurs, selon une source de la gendarmerie nationale. Une enquête est ouverte.



D’après une source proche de l’enquête, ils étaient quatre touristes espagnols, trois femmes et un homme, accompagnés d’un chauffeur sénégalais. Ils ont été enlevés sur la route nationale 5, entre le village de Karong et celui de Kataba 2, dans le département de Bignona.



Toujours selon cette source, les jeunes femmes ont déclaré avoir été emmenées dans la forêt, avoir été violées avant d’être relâchées. « Nous devons attendre les résultats des examens médicaux », explique une autre source sécuritaire.

