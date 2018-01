Tabagisme chez les jeunes : pourquoi la sensibilisation commence par les filles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tabagisme chez les jeunes : pourquoi la sensibilisation commence par les filles Publié le samedi 27 janvier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© Autre presse par DR

Les élèves reprennent le chemin des classes, ce 2 octobre

Tweet

Le Programme national de lutte contre le tabac (Pnlt) veut éradiquer le tabagisme dans les établissements scolaires publics.



Une campagne de sensibilisation sur les méfaits de la cigarette a démarré à cet effet, hier, au Lycée Kennedy. Une activité qui va se poursuivre dans d’autres écoles afin de limiter les dégâts de cette substance chez les jeunes.



Le tabagisme est en train de faire des ravages au niveau des populations, particulièrement chez les jeunes. Conscient de cela, le Programme nationale de lutte contre le tabac (Pnlt) a lancé, hier, au lycée John Fitzgerald Kennedy, une campagne de sensibilisation pour mieux informer les élèves sur les conséquences néfastes de la cigarette. «Nous avons constaté que le tabagisme s’est confortablement installée dans nos pays. Il est devenu une épidémie avec une augmentation des cas anormaux chez les populations. Les pays développés ont réussi à +envoyer+ cette épidémie dans notre continent. Et parmi les populations les plus touchées, il y a la cible jeunesse qui est actuellement atteinte par ce fléau qui commence à gagner du terrain», alerte El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Pour ce dernier, le tabagisme a des conséquences graves sur la santé des populations. Lesquelles sont liées aux risques cardio-vasculaires, à l’hypertension artérielle, aux maladies respiratoires, entre autres. Mais également à la survenue de cancers dans certains organes comme les poumons ou la vessie. Selon lui, les chiffres du tabac chez les jeunes sont extrêmement inquiétants, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Par conséquent, il pense que les autorités doivent prendre les devants par rapport à ce phénomène qui risque de ruiner la jeunesse qui constitue l’avenir du pays.



Cependant M. Ndiaye souligne que les patients qui se font consulter dans les structures de santé, à cause des effets du tabac, arrivent souvent au stade de complications. «Avant de venir à l’hôpital, certains malades traînent déjà des maladies comme le cancer du poumon ou de la vessie. Les enfants qui naissent avec des mères qui fumaient pendant la grossesse arrivent avec des problèmes mandibulaires. Les personnes qui fument ont des complications cardio-vasculaires, l’hypertension artérielle ou l’infarctus du myocarde. Malheureusement ces dernières arrivent la plupart du temps tardivement dans les structures de santé», regrette pour sa part Dr Mamadou Sy, médecin généraliste. A l’en croire, les jeunes commencent à fumer trop tôt. Ce qui lui fait dire qu’il faut qu’on les sensibilise dès le bas âge par rapport aux méfaits de cette substance nocive.



Il fait constater, par ailleurs, une tendance à la féminisation du tabagisme. Un danger, à son avis, chez la femme, puisque c’est elle qui porte la grossesse et le tabac peut avoir des nuisances sur le fœtus et même sur le bébé après sa naissance. Le spécialiste met en garde contre la tendance à la dédramatisation du chicha. «Le chicha, on a beau le rendre classique, c’est du tabac. Il a les mêmes effets négatifs que la cigarette. Il ne faut jamais essayer avec le tabac, parce que, c’est très difficile d’arrêter après», conclut-il.



Samba BARRY