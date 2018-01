Visite d’Emmanuel Macron au Sénégal : les libéraux à l’accueil avec des brassards rouges - adakar.com

Visite d'Emmanuel Macron au Sénégal : les libéraux à l'accueil avec des brassards rouges Publié le samedi 27 janvier 2018

Le président français, attendu au Sénégal le 1er février prochain, ne pas se plaindre de son accueil au pays de la Teranga.



Mais qu’il ne s’attende pas à que des applaudissements. Les libéraux promettent de lui réserver un accueil spécial.



«Macky SALL et son gouvernement préparent un accueil en grande pompe du Président français Emmanuel Macron les 1er, 2 et 3 Février 2018 au moment où notre pays connait un recul démocratique sans précédent et notre peuple vit dans la misère et la précarité absolues», commencent par reproché les libéraux.



Le décor ainsi campé, ils déclarent envisager de mettre du sable dans le couscous concocté par Macky SALL pour son hôte. Ainsi, plus qu’à ses seuls militants, «le PDS appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à sortir pour accueillir partout où se rendra l’hôte du Sénégal pendant son séjour et à manifester pacifiquement leur colère et leur dégoût de Macky SALL, de son régime et de sa politique».



Et le coordonnateur national adjoint du parti libéral, Oumar SARR, de demander «à toutes et à tous de porter des brassards rouges, de s’habiller en rouge, d’écrire explicitement sur des pancartes leurs revendications et de défendre la plateforme des partis de l’opposition et des organisations démocratiques pour des élections démocratiques, libres et transparentes et de stopper Macky SALL qui compte sur la seule fraude électorale pour se faire réélire en 2019».