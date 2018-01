Les agents de la santé sur le pied de grève : l’hôpital de Pikine en passe d’être paralysé - adakar.com

News Société Article Société Les agents de la santé sur le pied de grève : l’hôpital de Pikine en passe d’être paralysé Publié le samedi 27 janvier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

Les agents de la santé sur le pied de grève : l’hôpital de Pikine en passe d’être paralysé

Le secteur de la santé n’est pas épargné par le bouillonnement syndical. Les travailleurs de l’hôpital de Pikine affiliés au Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) ont, en effet, tenu une assemblée générale pour dénoncer la précarité des emplois au sein de cette structure.



Ce, tout en promettant de se solidariser au dépôt de préavis de grève déposé par leur organisation syndicale qui expire le 28 janvier. Pour le secrétaire général adjoint du Sutsas, Ndiamé Sow qui présidait la rencontre, ce syndicat «est plus que déterminé à défendre les droits des travailleurs et pour la satisfaction de leurs revendications. Nous avons déposé un préavis de grève qui prend fin le 28 janvier. Et nous en profitons pour demander aux travailleurs de se mobiliser autour de la Coalition And Gueseum pour le combat. Nous espérons que, d’ici là, l’Etat nous entendra pour satisfaire nos doléances dont la mise en œuvre des décrets d’application concernant les réformes dans le système sanitaire et qu’aussi la Direction de l’hôpital va revisiter les contrats de travail. Sans quoi, nous n’excluons pas de saisir l’Inspection du travail».