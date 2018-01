Plus de 20 milliards FCfa injectés dans les chantiers du mouridisme (porte-parole) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Plus de 20 milliards FCfa injectés dans les chantiers du mouridisme (porte-parole) Publié le samedi 27 janvier 2018 | Seneweb.com

© aDakar.com par DF

Cérémonie officielle du Magal de Touba

Touba, le 2 Décembre 2015 - La cérémonie officielle marquant la fin du Magal de Touba a eu lieu. Plusieurs chefs politiques, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique ont assisté à la cérémonie. Photo: Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides Tweet

Le bilan de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké est dressé par son plus proche collaborateur, Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du défunt Khalife. Après l’installation des hommes de confiance de son successeur à la tête du mouridisme, Serigne Bass maintenu et confirmé à son poste, a listé quelques réalisations sous le califat de Sidy Makhtar, une contribution financière qui s’élève à près de 20 milliards de FCfa.



«En 7 ans et 7 mois, Cheikh Sidy Mokhtar a réussi à enregistrer d’innombrables réalisations visibles et palpables. Son premier grand chantier a été d’inviter l’ensemble des musulmans à être unis et à combattre les clivages et disparités confrériques et intra religieuses. Ce qu’il a réussi avec brio, au cours des 7 ans qu’il a passés à la tête de la communauté mouride. Jamais il n’a été noté de divergences entre les familles religieuses au Sénégal», a reconnu le proche collaborateur du défunt patriarche de Gouy Mbind, qui a injecté une manne financière dans les travaux de la communauté mouride, à Touba et ailleurs.



Dans le quotidien Lobservateur, il précise que chaque année, Serigne Cheikh Sidy Mokhtar convoie à la Mecque, à ses frais, plus d’une cinquantaine de personnes. Selon Cheikh Bass toujours, l’ancien Khalife a remis 500 millions de FCfa entre les mains de Serigne Mountakha pour la construction de la résidence Khadim Rassoul de Darou Marnane. Il a également injecté plus de 300 millions dans l’éclairage public, 400 millions pour les forages, entre autres travaux réalisés sous son magistère, pour un coût global de plus de 20 milliards de F Cfa, énumère-t-il.