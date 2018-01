``Le Sénégal a l’une des meilleures presses au monde`` ( Souleymane Jules Diop) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société ``Le Sénégal a l’une des meilleures presses au monde`` ( Souleymane Jules Diop) Publié le samedi 27 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Souleymane Jules Diop, secrétaire d`État en charge des Sénégalais de l`extérieur

Tweet

Le ministre en charge du suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), Souleymane Jules Diop a estimé, vendredi à Dakar, que le Sénégal a l’une "des meilleures presses au monde".



"J’ai été rédacteur et présentateur à l’une des plus grandes radios au monde, Radio Canada, pendant 6 ans. J’ai travaillé aux Etats-Unis, en France, je connais la presse. On a l’une des plus grandes presses au monde et on oublie de le dire souvent", a soutenu Souleymane Jules Diop en marge d’une cérémonie de signature de conventions avec le Conseil national de la Jeunesse et le Comité du 12ème Gaindé, vendredi à Dakar.



Le ministre qui a salué les journalistes qui "travaillent sur le terrain parfois dans des conditions difficiles" a dit sa fierté de faire partie de cette corporation.



"La presse travaille parfois dans des conditions difficiles et à côté des cris de réprobation de certains. On dit souvent du mal des journalistes mais on a une excellente presse avec des gens biens éduqués et bien formés en droit, économie, politique, histoire, géographie et dans d’autres domaines" a-t-il souligné.



"Aujourd’hui on peut être fiers des journalistes qui siègent dans le gouvernement", a estimé M. Diop, citant le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly.



"J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi compétent, d’aussi qualifié et d’aussi honnête et aussi engagé pour son pays", a-t-il dit à son endroit.



Certes, a-t-il reconnu, "il y a parfois des problèmes, des difficultés, mais cela existe dans tous les corps de métier et même dans la classe politique où il y a parfois des gens qui ne sont pas dignes d’être des leaders politiques"