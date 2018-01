De Davos, Trump invite Kagamé à transmettre ses ‘’sentiments chaleureux’’ à l’Afrique - adakar.com

Paul Kagamé et Donald Trump ont eu un entretien à Davos

Le président américain, Donald Trump a demandé à son homologue rwandais, Paul Kagame, qui devrait occuper ce week la présidence exécutive de l’Union africaine (UA), de transmettre “ses sentiments chaleureux” aux chefs d’Etat du continent.



“Je sais que vous vous réunissez bientôt, et je vous prie de transmettre mes sentiments chaleureux” aux dirigeants africains, a déclaré Trump, après une rencontre avec le président Kagamé au Forum économique mondial de Davos (Suisse), dans des propos relayés par les médias.



La rencontre avec le seul chef d'Etat africain que M. Trump a souhaité rencontrer à Davos, selon un agenda rendu public par son conseiller à la sécurité nationale survient après la polémique suscitée par les propos qu'il aurait tenus qualifiant Haïti et certains pays africains de « pays de merde ».



Kagamé a lui jugé de “bon” l’entretien qu’il a eu avec son homologue américain, soulignant l’importance des relations de coopération entre l’Afrique et les Etats Unis.



L’UA qui se réunit en sommet les 28 et 29 janvier dans la capitale éthiopienne avait condamné les propos ‘’injurieux’’ de Donald Trump et a décidé d’adopter une déclaration contre la sortie du président américain au sortir de leur conclave.



L’organisation panafricaine a déclaré il y a une semaine qu’elle croyait que la déclaration de Trump découlait "d’une énorme incompréhension du continent africain et de son peuple".



Le Forum économique mondial de Davos réunit depuis mardi des milliers de grands patrons, riches financiers et dirigeants politiques.



