Faux douanier pendant sept ans, il tombe en convoitant une deuxième épouse Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

Un faux douanier arrêté

Un Sénégalais qui avait réussi à faire à croire son entourage et à plusieurs de ses victimes qu’il était un douanier a vécu de cette usurpation de fonction pendant sept ans avant d’être démasqué par une femme qu’il convoitait comme deuxième épouse.



Selon le quotidien L’AS dans sa livraison de ce vendredi, le faux douanier a été mis aux arrêts par la Section de recherches de la gendarmerie nationale, elle-même alertée par un vrai douanier à qui la femme convoitée par l’usurpateur de fonction s’était ouverte.



Dans le doute, la femme, une pharmacienne, avait demandé à ‘’un de ses amis, agent des douanes’’ d’investiguer sur son prétendant et quelle ne fut sa surprise de se rendre compte que ce dernier était inconnu du fichier des douanes.



Mise au courant, la hiérarchie douanière a saisi la gendarmerie qui a fini par arrêter le faux douanier, mettant ainsi fin à sept ans d’usurpation de fonction durant lesquels le faussaire ‘’opérait sur certains axes routiers ou dans les localités de l’intérieur du Sénégal’’, écrit L’AS, ajoutant que l’individu portait, lors de ses sorties, une tenue de douanier et avait sur lui une carte professionnelle qu’il s’était fait fabriquer.



Son entourage, sa femme et ses enfants sont tous ‘’tombés dans le panneau’’, écrit le journal, soulignant que les photos où on voit le faussaire menotté circulent sur les réseaux sociaux



ET/cat/APA