Dakar accueillera le 1er Forum régional sur l’infrastructure qualité de la CEDEAO - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Dakar accueillera le 1er Forum régional sur l’infrastructure qualité de la CEDEAO Publié le vendredi 26 janvier 2018 | AIP

© Présidence par DR

Ouverture du 1er Sommet africain pour la paix mondiale

Dakar, le 18 janvier 2018 - Le président de la République Macky Sall a présidé l`ouverture du premier Sommet africain pour la paix mondiale. La rencontre se déroule au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Tweet

Abidjan, 26 jan (AIP) - La Commission de la CEDEAO va organiser du 29 janvier au 1er février à Dakar, sous le haut patronage du président sénégalais, Macky Sall, la 1ère édition de l’ECOQUAF, un Forum régional dédié à son Infrastructure de la Qualité.



Sous l’égide du ministère sénégalais de l’Industrie et de la petite et moyenne Industrie, l’ECOQUAF réunira environ 300 participants, notamment des représentants des 15 Etats membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, du Maroc, de la Tunisie, d’institutions régionales et internationales de la qualité, de partenaires techniques et financiers et d’organisations de la société civile nationale, régionale et internationale.





Au cours de la rencontre, des débats seront organisés sur le développement et la mise en œuvre des Politiques Qualité, le financement de l’Infrastructure de la Qualité, les enjeux et défis majeurs des principales composantes de l’Infrastructure de la Qualité, ainsi que sur la promotion de la Qualité, énonce un communiqué de l’organisation régionale transmis vendredi à l’AIP.



(AIP)

cmas