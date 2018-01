Désengorgement du CCTVA de Dakar et élimination des longues files d’attente: Abdoulaye Daouda Diallo appelle à la “généralisation des rendez-vous“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Désengorgement du CCTVA de Dakar et élimination des longues files d’attente: Abdoulaye Daouda Diallo appelle à la “généralisation des rendez-vous“ Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Sud Quotidien

© aDakar.com par DF

Visite de travail du ministre de l`Intérieur de la Gambie à Dakar

Dakar, le 16 août 2017 - Le ministre de l`Intérieur de la République de Gambie effectue une visite de travail à Dakar. Il a eu un entretien avec son homologue sénégalais. Les deux ministres ont ensuite animé une conférence de presse. Photo: Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l`Intérieur Tweet

Aller vers la généralisation des rendez-vous et réfléchir rapidement sur comment prolonger les horaires de fermeture. Ce sont entre autres instructions qu’Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a donné aux autorités en charge du Centre de contrôle technique des véhicules automobiles (Cctva) pour soulager les usagers qui passent des heures dans les lignes d’attente.



Abdoulaye Daouda Diallo, qui a effectué avant-hier une visite au Cctva et au Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), «après avoir constaté sur les lieux la situation de l’engorgement du Centre de contrôle technique et des longues files d’attente, a instruit le Cctva d’aller vers la généralisation des rendez-vous pour soulager les usagers qui passent des heures dans les lignes d’attente.»



Aussi a-t-il demandé aux responsables du Bureau Veritas de «réfléchir rapidement sur comment prolonger les horaires de fermeture, toujours dans le cadre de la recherche de solutions pour soulager les usagers», informe un communiqué dudit ministère.



Parallèlement à ces deux décisions, le ministre en charge des Transports a engagé ses services à lui faire «le point sur la solution pérenne, c’est-à-dire: la construction du second Centre de contrôle technique des véhicules automobiles de Diamniadio, communément appelé Dakar 2. A ce propos ses services lui ont rapporté que le terrain est définitivement bien acquis avec le paiement des impenses, et que les travaux vont démarrer sous peu.»



Cette visite intervenant quinze (15) jours après l’ouverture d’un Centre de contrôle technique annexe à Mbao, «ses services lui ont aussi expliqué que depuis le lundi 8 janvier 2018, tous les taxis, les véhicules légers âgés de moins de 8 ans détenant une carte grise sénégalaise, de même que les contre visites visuelles des véhicules légers ayant effectués une première visite au Centre de Hann, effectuent leur visite technique périodique visuelle au Centre de contrôle annexe de Mbao, sur la route nationale numéro 1 entre la station Elton de Mbao et le Rond-point Cap des Biches. Aujourd’hui 250 véhicules sont contrôlés en moyenne par jour au Centre annexe de Mbao», précise la source.



Lors de cette visite, Abdoulaye Daouda Diallo était accompagné d’Abdou Ndéné Sall, ministre délégué chargé du Développement du Réseau ferroviaire, l’ensemble des membres des deux cabinets, et tous les directeurs généraux et nationaux de son département.