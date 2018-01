Diouloulou: Des touristes européens violentés par des porteurs d’armes (source sécuritaire) - adakar.com

Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Quatre touristes de nationalité espagnole dont trois femmes ont été enlevés en début d’après-midi entre le village de Karong et de Kataba 2, dans la commune de Diouloulou (Bignona, sud) par des hommes armés qui "ont violé les femmes avant de les libérer", a appris l‘APS de source sécuritaire.



"Il s’agit de quatre touristes espagnols. Il y a un homme et trois femmes conduits par un chauffeur sénégalais. Ils ont été enlevés, violés avant d’être libérés par une bande armée sur l’axe Diouloulou-Kataba, à hauteur du village de Karongé, a expliqué à l’APS le commandant de la brigade de gendarmerie de Diouloulou, Mamadou Samba qui a recueilli leur déposition.



Ces touristes qui étaient dans un véhicule de location conduit par un chauffeur sénégalais ont été dépouillés de leur argent. "Les hommes armés ont remporté 4400 euros et plus de 315 000 FCFA avant de s’évaporer dans la brousse", a indiqué le commandant de la brigade de Diouloulou.



"L’une des femmes est actuellement dans un établissement de soins à Kaffountine", a-t-il dit, renseignant que l’Armée sénégalaise et un dispositif de la gendarmerie nationale sont en train de mener des patrouilles dans la zone pour trouver les auteurs de ce braquage.