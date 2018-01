Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides: “Être Khalife n’alterera en rien ma conduite de tous les jours“ - adakar.com

News Société Article Société Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides: “Être Khalife n’alterera en rien ma conduite de tous les jours“ Publié le vendredi 26 janvier 2018 | aDakar.com

Le Premier ministre à Porokhane

Porokhane, le 13 Février 2016 - Le Chef du gouvernement s`est rendu à Porokhane à l`occasion de la célébration du Magal de Mame Diarra Boussou, mère de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Le premier ministre a promis la modernisation de Porokhane. Photo: Serigne Mountakha Mbacké Tweet

Le nouveau Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a livré sa première allocution. C'est à la Résidence Khaidou Rassoul que le Khalife général des mourides a tracé sa feuille de route. Serigne Mountakha Mbacké compte rester la même personne dans sa conduite de tous les jours et toute son action cherchera à obtenir la bénédiction de Cheikh Ahmadou Bamba.



"Je me suis toujours évertué à suivre les aînés, à travailler pour eux. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'un jour, il m'arriverait d'être Khalife général des mourides. Mais l'idée de toujours travailler pour l'émancipation de la voie mouride ne m'a jamais quitté. C'est ce qui justifiait mon engagement aux côtés de Serigne Sidy Mokhtar. Être Khalife n'alterera en rien ma conduite de tous les jours. Je n'ai pas de temps à perdre et je ne cherche rien, sinon la bénédiction de Serigne Touba. J'ai des devoirs envers les politiques et les religieux. Je m'en acquitterais dans le cadre du bon voisinage, autrement dit, le maslaa", a dit le nouveau Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Serigne Mountakha Mbacké a appelé les talibés à se conformer aux recommandations de l'Islam et au chemin tracé par Serigne Touba. "Le Coran est là, la Sunna aussi, les érudits de l'Islam sont là, le soufisme est là. Alors, à vous de vous mettre sur le droit chemin qui est celui que Serigne Touba a choisi. On ne peut pas être mouride et se mettre hors du chemin de Serigne Touba", a dit Serigne Mountakha Mbacké.



Serigne Mountakha Mbacké est le 8e Khalife général des mourides. Il a succédé à Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.



