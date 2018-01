Les quotidiens à fond sur les révélations du Procureur sur la tuerie de Boffa - adakar.com

Les quotidiens à fond sur les révélations du Procureur sur la tuerie de Boffa Publié le vendredi 26 janvier 2018

La sortie, hier, du Procureur de Ziguinchor, Alioune Abdoulaye Sylla, sur le carnage du 06 janvier dernier dans la forêt de Boffa-Bayotte (Sud) ayant fait 14 morts, alimente les quotidiens sénégalais reçus vendredi à APA.



A la Une du Soleil, le Procureur de Ziguinchor affirme que le carnage de Boffa «c’est une attaque planifiée et exécutée». De son côté, le lieutenant-colonel Issa Diack de la Gendarmerie pointe «des preuves tangibles contre les personnes arrêtées».



Sur ce, Sud Quotidien renchérit : «L’attaque a été exécutée par et sous les ordres d’une faction du Mfdc».



Toutes choses qui font dire au Quotidien qu’après l’enquête sur la tuerie de Boffa, «la vérité sort du maquis» avec le Procureur qui accuse le chef d’une faction du Mfdc.



«Tuerie de Boffa-Bayotte : Le commanditaire du massacre arrêté. Le Procureur de Ziguinchor mouille le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc, rébellion)», écrit Vox Populi.



L’As note que «la piste du Mfdc se précise» et cite le Procureur qui affirme que «l’attaque a été planifiée et exécutée par un lieutenant d’une faction».



Ce faisant, EnQuête note que «le Mfdc (est) dans la gueule du bois» et que le Procureur a enfoncé les personnes arrêtées, poussant Libération à faire état de «révélations accablantes».



«Révélations sur une mort suspect-Boffa, les enquêteurs échappent au meurtre», titre L’Observateur, soulignant que Bourouma Sané avait inhalé du «khémé» pour aller succomber dans les locaux de la gendarmerie.



Vox Populi reste en Casamance et renseigne que « des touristes espagnoles braquées et violées», précisant que l’attaque a eu lieu hier après-midi entre le village de Karong et celui de Kataba 2, après Diouloulou.



«En provenance de Kaffountine, le véhicule transportait quatre Espagnols dont 3 femmes. Les assaillants ont emporté plus de 3 millions f cfa, l’Armée lance la traque», explique le journal.



Pendant ce temps, Walfadjri met en exergue la première déclaration du khalife général des mourides et note que «Serigne Mountakha fixe les règles».



Dans Vox Populi, le khalife affirme : «Que les gens prennent le chemin ou s’abstiennent de le prendre, moi, je le prendrai».



«Déclaration du khalife général des mourides-Les vérités de Mountakha», écrit L’Obs, dans lequel journal, le marabout avertit : «Rien ni personne ne pourra me divertir».



Ce journal rend compte du troisième jour du procès de Khalifa Sall et Cie mis en cause dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, mais indique que «la défense s’accroche à la nullité de la procédure».



«Troisième jour du procès de Khalifa et Cie : La défense plaide la nullité de la procédure», note Vox Populi.





TE/APA