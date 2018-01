Le président Macky Sall a quitté Dakar pour Addis-Abéba - adakar.com

Macky Sall à la 19ème session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA

Le président de la République Macky Sall s’est envolé pour Addis-Abéba, en Éthiopie. Le chef de l’État Macky Sall va prendre part au 30ème sommet de l’Union africaine.



"Le Chef de l’Etat quitte Dakar ce soir à destination d’Addis Abéba, pour prendre part au 30ème Sommet de l’Union Africaine qui aura pour thème « L’AFRIQUE À L’ASSAUT DE LA CORRUPTION ». En sa qualité de Président du Comité des 10 Chefs d’État promoteurs de l’Éducation, la Science et la Technologie, le Chef de l’Etat procédera au lancement officiel des activités dudit Comité le 27 janvier 2018. Il présidera également le même jour la réunion du Comité d’orientation des Chefs d’Etat et de Gouvernement du NEPAD, dont il assure la présidence", souligne un communiqué du Palais de la République.



En outre, le Président Macky Sall prendra part au Sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se penchera sur l’attribution des postes statutaires aux Etats membres de l’Organisation sous régionale.



Le président Macky Sall sera de retour à Dakar le 30 janvier.



