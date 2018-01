Sommet de l’UA : Moussa Faki Mahamat dénonce « la haine et le mépris pour l’Afrique » de Trump - adakar.com

Sommet de l'UA : Moussa Faki Mahamat dénonce « la haine et le mépris pour l'Afrique » de Trump Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Jeune Afrique

5ème Sommet UA-UE: cérémonie de clôture

Jeudi 30 novembre 2017. Abidjan. Ouvert la veille dans la capitale économique ivoirienne, le 5e sommet Union Africaine-Union Européenne a refermé ses portes lors d'une cérémonie de clôture.

Dans un discours prononcé aujourd'hui, le président de la Commission de l'Union africaine s'est joint au concert des indignés après les propos insultants du président des États-Unis. Mais il s'est positionné aussi sur d'autres thématiques du moment. Morceaux choisis.



Dans les tribunes de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat est un adepte des discours coup de poing. À l’ouverture des travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), son allocution a comporté des messages forts en réaction à la sortie du président américain, Donald Trump, mais aussi sur la nouvelle impulsion qu’il entend donner à l’organisation panafricaine. Retour sur les principaux points abordés.



Sur Trump et les « pays de merde »

« Au moment où vos assises se tiennent, l’Afrique n’a pas fini de digérer les déclarations du président des États-Unis qui ont profondément choqué par les messages de mépris, de haine, de désir de marginalisation et d’exclusion de l’Afrique qu’elles ont véhiculées. De telles déclarations, venues à la suite d’autres sur Jérusalem et la réduction des contributions au budget de maintien de la paix à l’échelle mondiale, inclinent à penser que le multilatéralisme connaît une grave crise. Le continent ne saurait se taire à ce sujet. »