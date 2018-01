Saint-Louis: Les pêcheurs se mobilisent pour accueillir Macron - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Saint-Louis: Les pêcheurs se mobilisent pour accueillir Macron Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Cérémonie de remise de matériels et d`aide à des pêcheurs saint-louisiens

Saint-Louis, le 23 juin 2017 - Le président de la République Macky Sall a procédé à la remise de matériels et d`aide à des pêcheurs de la ville de Saint-Louis. La cérémonie s`est déroulée dans la ville tricentenaire en présence des autorités locales. Tweet

Le collectif pour la sauvegarde de la pêche et du littoral se mobilise pour réserver au président français Emmanuel Macron un "accueil digne de son rang", annonce un communiqué reçu à l’APS.



Le chef de l’Etat français effectue une visite au Sénégal du 1er au 3 février prochain.



Le collectif s’en félicite et estime que le président Macron est un "fervent militant du climat". Il indique qu’il est très attendu sur les problématiques écologiques du quartier de Guet Ndar, confronté à l’avancée de la mer et à la houle, mais également à la menace qui pèse sur les moyens d’existence de ses populations.



Selon le président du collectif, Mbaye Dièye Sène, les pêcheurs de Guet Ndar magnifient l’intérêt que le président Macky Sall accorde à Saint-Louis, à Guet-Ndar, ainsi qu’au secteur de la pêche.



"Au delà des relations sur le plan culturel et historique, Saint-Louis à toujours suscité un intérêt économique réel, surtout avec l’exploitation prochaine du gaz et cela doit pousser à une analyse économique et sociale profonde de la situation des populations du littoral et de leurs activités économiques, notamment la pêche", souligne-t-il.



"Les ressources diminuent, l’espace de pêche se rétrécie, avec l’impact de l’exploitation du gaz sur les ressources, autant de soucis pour les pêcheurs de Saint-Louis, qui souhaitent de meilleurs rapports équilibrés avec les partenaires", note le communiqué.



Selon la même source, les jeunes et les femmes sont plus touchés par ces phénomènes. Il importe dès lors de réfléchir à un plan stratégique de transition des acteurs économiques. Ce plan devra prendre en compte l’ensemble des aspects qui seront affectés, avec des possibilités de reconversion et de redéploiements dans la chaîne de valeur de la pêche tout en maintenant les équilibres environnementaux.