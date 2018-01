Le cerveau du massacre de Boffa placé sous mandat de dépôt (procureur) - adakar.com

Le cerveau du massacre de Boffa placé sous mandat de dépôt (procureur) Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

La personne qui a planifié le massacre de Boffa-Bayotte le 6 janvier dernier, a été identifiée et placée sous mandat de dépôt, a révélé, jeudi, Alioune Abdoulaye Sylla, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor (sud).



"Les premières auditions réalisées et les données techniques recueillies ont donné une tournure décisive à l’enquête (…) l’attaque du 6 janvier a été planifiée et exécutée par une personne dont nous tairons le nom", a notamment révélé le Procureur de la République au tribunal de Ziguinchor.



Il s’exprimait lors d’un point de presse conjoint avec le lieutenant-colonel Issa Diack, chef de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale pour faire le point sur l’enquête et les actions judiciaires qui en ont découlé.



Selon lui, "la synthèse des informations recueillies par la section de recherches a vite mené vers des pistes qui convergent toutes vers des personnes d’une localité (Toubacouta) et vers un cantonnement d’une faction".



"L’enquête a permis d’identifier et de garder a vue celui qui aurait planifié toute l’opération et 15 autres personnes supposées avoir pris une part active dans les faits (massacre de 14 personnes)", a poursuivi M. Sylla.



Il a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire et la saisine du dossier par un juge d’instruction sur la base de plusieurs chefs d’inculpation.



Il s’agit d’association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d’assassinat, détention d’armes sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires et vol en réunion.



Au total, entre 22 et 24 personnes ont été placées sous mandat de dépôt et transférées à la MAC de Ziguinchor depuis l’ouverture de l’enquête sur la tuerie de Boffa, qui a fait au moins 14 morts dans une forêt classée du département de Ziguinchor.



Un pool d’avocats a été commis par l’Etat pour assurer la défense des personnes placées sous mandat de dépôt.