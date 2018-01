Foot - Levée de suspension de l’Us Ouakam: La Ligue pro annonce des mesures d’accompagnement - adakar.com

Foot - Levée de suspension de l'Us Ouakam: La Ligue pro annonce des mesures d'accompagnement Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Enquête Plus

La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) s’est réunie ce mercredi pour prendre des mesures d’accompagnement de la décision du Tas de lever la suspension de l’Us Ouakam.



La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) n’a pas tardé à suivre la décision du Tribunal arbitral du sport (Tas) qui a instruit les instances du football sénégalais de réintégrer l’Union sportive de Ouakam (Uso) dans les compétitions. Une semaine après l’annonce de la sentence, le Conseil d’administration (CA) s’est réuni pour ‘’mettre en branle toutes les modalités pratiques pour que l’Uso puisse réintégrer le championnat qui était à sa 9e journée’’.



‘’Ce n’était pas une chose facile mais il fallait le faire, on n’avait pas d’issue. On avait apprécié cette décision en bureau de la Lsfp, suivi d’une réunion avec la Fédération. Il fallait donc convoquer le Conseil d’administration pour les besoins d’information et de validation’’, explique le Directeur exécutif de la Lsfp, Amsatou Fall. La rencontre s’est tenue ce mercredi, selon l’ancien Directeur technique national (DTN), ‘’dans un climat serein, pacifié où il y avait pas mal de discussions, de points de vue’’. ‘’Nous nous sommes dit que c’est l’intérêt du football qui doit être au-dessus de toutes les passions. La discussion a été très passionnante parce que chacun a essayé de défendre ses propos. Mais au finish, le CA a validé la décision fédérale d’intégrer Uso’’, déclare-t-il.



Pour appliquer la décision, le CA a donc pris des mesures d’accompagnement. D’abord, ‘’c’est de mieux communiquer avec les acteurs du football ; que les protagonistes soient impliqués pour que les parties se retrouvent’’. ‘’Cette semaine, sur les plateaux de télévisions, dans les radios, il y a eu pas mal de propos qui ne militent pas en faveur d’un climat pacifié, serein, se désole l’ancien sélectionneur des Lions. C’est vrai que la décision du Tas a surpris plus d’un, mais c’est un tribunal, forcément, il y a un verdict et il faut l’appliquer’’.



La deuxième mesure concerne l’aspect sécuritaire. ‘’Aujourd’hui, les plaies sont ouvertes. Il y a des matches qui vont se jouer, notamment Stade de Mbour contre Uso. Si organiser ces matches, c’est remuer davantage le couteau dans la plaie, forcément nous serons obligés de les tenir à huis clos’’, précise notre interlocuteur. Troisièmement, les dirigeants veulent initier des médiations intra-sportives, notamment les présidents de club, les équipes. ‘’Il y a aussi les médiations extra-sportives, notamment les dignitaires des deux clubs, pour que la raison prenne le pas sur la passion’’.



Uso programmée ce dimanche



La réintégration du champion 2011 a conduit les dirigeants à revoir leur planning. La Coupe de la Ligue, dont le tirage au sort du premier tour a été déjà effectué, ‘’est ajourné jusqu’à ce que (nous) ayons une visibilité par rapport aux matches en retard’’. La Lsfp et la FSF ont aussi parlé de relégations et montées. Et il n’est pas exclu que la prochaine saison, on passe à 16 équipes dans le championnat élite.



Mais pour la présente édition, un réaménagement du calendrier a été fait, avec notamment le passage à 15 équipes en Ligue 1. L’Uso est programmée pour jouer ce dimanche face à la Linguère de Saint-Louis, au stade Alassane Djigo de Pikine (banlieue de Dakar). Sera-t-elle prête sur le plan administratif pour récupérer ses joueurs prêtés ? ‘’Ça, on ne peut pas en discuter, parce que le club ne nous avait pas demandé l’autorisation quand il le faisait.



Ce qu’on sait, c’est que pour valider une licence, il faut un contrat, une carte d’identité, une visite médicale, une signature. Si maintenant il y a transaction entre clubs, il faut un protocole. C’est ça que nous gérons. On ne gère pas les conventions qui n’entrent pas dans le système fédéral’’, précise l’ancien coach de la Jeanne d’Arc de Dakar avant d’ajouter : ‘’Ouakam nous a envoyé un huissier pour dire qu’elle prenait acte de la résolution du Tas et nous demander de prendre toutes les modalités de sa réintégration. Nous avons simplement fait suite à cela pour les programmer. Maintenant, c’est à eux de nous dire s’ils sont prêts ou pas.’’ Le club va jouer également tous les mercredis pour se rattraper. Mais jusqu’à hier soir, il n’a reçu aucune notification de cette décision de la Lsfp, selon son président Aziz Guèye.



Amsatou Fall est également revenu sur le drame. Accusés par certains d’être responsable de l’hécatombe qui a fait 8 morts (des supporters du Stade de Mbour) lors de la finale de la Coupe de la Ligue du 15 juillet dernier, la Lsfp s’est dédouanée. ‘’Il y a eu des drames mais il faut en tirer les enseignements pour que cela ne se reproduise plus. Maintenant, qu’on nous dise que le stade (Demba Diop, ndlr) était vétuste, ce n’est pas du ressort de la Ligue ni de la Fédération. Qu’on nous dise que l’aspect sécuritaire n’était pas suffisant, c’est à discuter’’, recadre Amsatou Fall. ‘’Depuis cet événement, on a confié l’aspect sécuritaire au commissaire Demba Sarr, sur toutes les régions’’, informe-t-il.