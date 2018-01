Concertations autour du processus électoral: La Ld appelle les acteurs à la responsabilité - adakar.com

Le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique (Ld) appelle toutes les parties prenantes aux concertations sur le processus électoral à faire preuve d’esprit de responsabilité en vue d’établir un véritable consensus autour du fichier électoral en perspective des échéances électorales de 2019 dont la crédibilité et la transparence devront ancrer davantage le Sénégal dans le concert des démocraties dignes de ce nom.



Dans un communiqué rendu public à la suite de leur rencontre hebdomadaire hier, mercredi 24 janvier, à la Permanence nationale, sous la présidence du camarade Nicolas Ndiaye, Secrétaire général par intérim du parti pour examiner, la situation nationale et la vie du parti, les jallarbistes ont, par ailleurs, félicité leur camarade Ousmane Badiane, Secrétaire national chargé des élections du parti «pour sa disponibilité constante et son rôle éminent dans le cadre du dialogue sur le processus électoral».



Abordant le point relatif à la vie de leur formation, le Secrétariat permanent de la Ld dans ce document annonce le déplacement annonce la poursuite des tournées initiées par Nicolas Ndiaye, Secrétaire général par intérim dans les fédérations de Ziguinchor le 27 janvier, d’Oussouye le 28 janvier, de Goudomp le 29 janvier, de Kolda le 30 janvier, de Médina Yoro Foulah le 31 janvier, de Vélingara le 02 février, de Sédhiou le 03 février et de Bakel le 05 février 2018.



Se prononçant en outre sur «l’effroyable attaque perpétrée, le 06 janvier 2018, contre des populations civiles de l’arrondissement de Nyassia, dans le département de Ziguinchor, le Secrétariat permanent souligne qu’il «suit attentivement les enquêtes» en cours et «se félicite de la diligence des procédures judiciaires en cours». Mais aussi «exige que toutes les personnes qui sont impliquées dans la barbarie de la forêt de Boffa Bayotte soient traduites devant les juridictions compétentes et punies à hauteur de l’ampleur des crimes de sang commis, afin que pareille tragédie ne se reproduise plus en Casamance ni nulle part au Sénégal».