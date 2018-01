Lutte - Modou Lô prévient Lac de Guiers 2: “Le jour du combat, on saura qui s’est vraiment entraîné et qui trompe ses supporters“ - adakar.com

Publié le jeudi 25 janvier 2018

Modou Lô a ouvert son camp d'entraînement aux journalistes. Vingt-quatre heures après son adversaire, Lac de Guiers 2, Modou Lô a déclaré toute sa confiance par rapport à l'issue de ce combat qui va l'opposer à Lac de Guiers 2.



Pour le lutteur de l'Écurie Rock Énergie, le jour du combat, les amateurs vont savoir qui de lui ou de Lac de Guiers fait semblant de s'être bien entraîné et d'avoir bien préparé le combat. Modou Lô invite son adversaire à mettre en application tout ce qu'il a dit aux journalistes. S'il le fait, le combat ne sera pas long, assure Modou Lô.



"C'est facile de proférer des menaces quand on vous tend un micro. Nous sommes à moins de trois jours du combat. Le jour du combat, on saura qui s'est vraiment entraîné et qui trompe ses supporters. Ce n'est même pas la peine d'en faire un débat. Les amateurs savent très bien qui est meilleur que l'autre. Nous avons fait nos preuves de différentes manières, les Sénégalais ne sont pas dupes. Comme je viens de le dire, ce sont des paroles de lutteur qui veut vendre son combat, mais nous savons tous qui es qui. Il n'y aura que lui et moi dans l'enceinte. Qu'il applique tout ce qu'il est en train de promettre à ses supporters et aux amateurs, le jour du combat. S'il le fait, le combat ne durera pas. On s'est très bien préparé, on attend juste le jour J pour en finir avec l'adversaire", a dit Modou Lô lors de son open-press.



Modou Lô et Lac de Guiers 2 vont s'affronter ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor.



