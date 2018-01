El Hadj Diouf: “À la place de Khalifa Sall, je demanderai solennellement pardon au peuple sénégalais“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique El Hadj Diouf: “À la place de Khalifa Sall, je demanderai solennellement pardon au peuple sénégalais“ Publié le jeudi 25 janvier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Conférence de presse d`Afrivac à la veille d`un match de Gala à Dakar

Dakar, le 16 décembre 2016 - Les joueurs de football de la Génération 2002 vont jouer un match de Gala avec les amis de Nicolas Anelka pour soutenir la Fondation Afrivac, une fondation qui oeuvre pour une plus grande couverture vaccinale en Afrique. L`icône du football argentin Diego Maradona participera au match. En plus du match, plusieurs autres manifestations vont se dérouler. Photo: El Hadj Diouf, ancien international sénégalais Tweet

El Hadj Diouf conseille à Khalifa Sall de demander pardon aux Sénégalais dans l'affaire de la Caisse d'avance de la Mairie de Dakar. Pour El Hadj Diouf, quand il y a aveu, c'est qu'il y a “crime“. Donc, pour l'ancienne star du football sénégalais, Khalifa Sall, maire de Dakar qui est son ami, a fauté et a reconnu avoir fauté. Il doit être jugé.



El Hadj Diouf estime que le Sénégal a pu juger un ancien président de la République (Hissène Habré, président du Tchad, Ndlr). Par conséquent, il doit pouvoir juger un maire.



"Le maire Khalifa Sall est un ami, un frère et personne ne lui souhaite cette situation. Dans tous les pays du monde, quand il y a aveu, il y a crime et un crime doit être jugé. Maintenant, si j'étais à la place de mon ami et frère, je demanderai solennellement pardon au peuple sénégalais et à ses institutions. Des erreurs ont été commises, il faut respecter les Sénégalais. Je pense que nous avons des institutions fortes et mondialement respectées. Nous avons pu juger un ancien président de la République, pourquoi pas un maire ? Nos dirigeants sont des patriotes et défendront toujours les intérêts des Sénégalais. Restons sereins", a dit El Hadj Diouf dans les colonnes de l'observateur.



Le procès de Khalifa Sall s'est ouvert ce 23 janvier au palais de Justice de Dakar devant le tribunal correctionnel. Il est poursuivi pour la gestion de 1,8 milliards de la Caisse d'avance de la Mairie de Dakar.



MC