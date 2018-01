Le gouvernement invité à un “dialogue permanent“ avec les syndicats d’enseignants - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le gouvernement invité à un “dialogue permanent“ avec les syndicats d’enseignants Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Conseil des ministres décentralisé à Fatick

Dakar, le 22 Juillet 2015 - Un conseil des ministres décentralisé présidé par le chef de l`État s`est tenu à l`Hôtel de ville de Fatick. Cette réunion du gouvernement a permis d`annoncer d`importants financements pour la région. Le conseil des ministres Tweet

Le président de la République Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement de "poursuivre les concertations régulières ainsi que le dialogue social permanent" avec les syndicats d’enseignants, dans le but d’asseoir "un consensus durable, nécessaire au bon déroulement de l’année scolaire", a-t-on appris de source officielle.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, tenu le même jour, le chef de l’Etat a exhorté le gouvernement et les acteurs de l’éducation à "poursuivre les concertations régulières ainsi que le dialogue social permanent, en vue d’asseoir un consensus durable, nécessaire au bon déroulement de l’année scolaire".



Aussi a-t-il salué la tenue, dernièrement, d’un "conseil interministériel d’évaluation des engagements vis-à-vis des syndicats d’enseignants", compte tenu de la nécessité de consolider le dialogue social dans le secteur de l’éducation en particulier.



Selon le communiqué, au "regard du caractère stratégique de l’éducation", le président Sall a réitéré "son engagement déterminé à assurer aux élèves et à leurs enseignants, des conditions adéquates d’études et d’exercice, selon les capacités financières disponibles de l’Etat".



"Cette option fondamentale, saluée par les partenaires du Sénégal, consolide la confiance de la communauté internationale en notre pays qui accueille le 02 février prochain, la 3éme Conférence sur la reconstitution des Fonds du Partenariat Mondial pour l’Education", ajoute le texte.



Il signale que cette "grande rencontre internationale, coparrainée par le Sénégal et la France, verra la participation de plusieurs hautes personnalités, dont le Président Emmanuel Macron qui effectuera, en même temps, une visite officielle au Sénégal".