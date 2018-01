Les Officiers de police judiciaire formés à la prise en charge “des violences basées sur le genre“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les Officiers de police judiciaire formés à la prise en charge “des violences basées sur le genre“ Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Cérémonie officielle de 122e édition du Magal de Touba

Touba, le 21 novembre 2016 - La Cérémonie officielle de la 122e édition du Magal de Touba s`est déroulée en présence du Khalife général des Mourides. Le gouvernement était représenté par le ministre de l`Intérieur. Le corps diplomatique était également fortement représenté. Photo: Oumar Maal, Directeur général de la Police Nationale Tweet

Un atelier de formation sur "La prévention, la protection et la prise en charge, par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ), des violences basées sur le genre" se tient jeudi et vendredi à l’Ecole nationale de police et de la formation permanente (ENPFP), a appris l’APS.



La cérémonie d’ouverture prévue ce jeudi à partir de 09h, selon le Bureau des Relations publiques sera présidée par l’Inspecteur général de Police, Oumar Mal, Directeur général de la Police nationale.