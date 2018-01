Traque des « criminels » de Boffa-Bayottes : Le procureur décerne 8 nouveaux mandats de dépôt - adakar.com

Traque des « criminels » de Boffa-Bayottes : Le procureur décerne 8 nouveaux mandats de dépôt Publié le jeudi 25 janvier 2018

Palais de justice de Dakar

Huit (08) individus ont été acheminés, hier, du Tribunal départemental de Ziguinchor à la Maison d’Arrêt et de Correction de la capitale sud du pays. Ce qui porte à 24 le nombre d’inculpés dans le cadre de l’enquête sur le « massacre de Boffa-Bayottes. »







L’enquête sur le « massacre de Boffa-Bayottes » survenu le samedi 06 janvier dernier est menée tambour-battant. Elle a permis, ces jours-ci, de mettre la main sur huit (08) autres individus. Au terme de leur audition, hier, par le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor (Tribunal départemental), ces derniers ont été conduits à 19h à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ziguinchor où ils passeront leur première nuit en compagnie des seize (16) autres inculpés, et ont été placés sous mandat de dépôt le 19 janvier dernier. Appréhendés le 14 janvier, ces prévenus vont répondre des délits d’association de malfaiteurs, d’assassinat, de participation à un mouvement insurrectionnel, de détention et d’utilisation d’armes à feu sans autorisation.



Contrairement à la première vague, cinq (05) chefs d’accusation pèsent sur les huit nouveaux inculpés. Outre les délits d’association de malfaiteurs, d’assassinat, de participation à un mouvement insurrectionnel, de détention et d’utilisation d’armes à feu sans autorisation, ils doivent répondre du délit de coups et blessures, selon une source sécuritaire. Pour rappel, le 06 janvier dernier, 14 coupeurs et ramasseurs de bois mort ont été capturés et tués par des porteurs d’armes supposés appartenir au Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC). Depuis lors, les éléments de la section de recherche de la gendarmerie intensifient les recherches pour mettre la main sur les suspects de cette tragédie.



Une traque qui va se poursuivre, selon une source sécuritaire. L’armée aussi intensifie le nettoyage de la zone dans le cadre de l’opération de ratissage qu’elle mène « pour rechercher, traquer et neutraliser les criminels qui ont eu à commettre cet acte odieux. » Cette opération consiste aussi à nettoyer la zone, selon le Général Cheikh Guèye, Chef d’Etat-Major Général des Armées.



HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)