Accident – La voiture du président du Conseil National de la Jeunesse fait plusieurs tonneaux et… Publié le jeudi 25 janvier 2018

Khadim Diop, Président du Conseil National de la Jeunesse

Le Président du Conseil National de la Jeunesse, Khadim Diop a frôlé la mort, ce mercredi, très tôt dans la matinée alors qu’il se rendait à Kédougou pour prendre part à un forum des jeunes.



Sa voiture 4/4 marque «HOVO» a fait plusieurs tonneaux à hauteur de Malhem Niani (Commune du dep. Tambacounda). Le successeur de Me Aliou Sow et ses deux (2) autres collègues sont sortis avec des blessures graves. Ce qui a nécessité leur évacuation vers un Centre de Santé de Koumpentoum où ils ont reçu les premiers soins.



Joint au téléphone, Mamadou Diouf dit Kaw, proche du Président du CNJ, déplore : «nous sommes attristés par cet accident horrible qui a failli faire des morts. Nous remercions le Bon Dieu et souhaitons un prompt rétablissement à toutes les victimes.



Nous portons à la connaissance de l’Autorité que le parc automobile au niveau du Conseil National de la Jeunesse est vétuste. Il n’y a que 3 véhicules, l’un vient d’être dévasté dans un accident tandis que les autres sont tombés en panne. Nous demandons plus des moyens logistiques dignes de ce nom pour notre sécurité mais aussi pour mener à bon port notre mission», s’est-il plaint.