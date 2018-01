Sénégal – Procès Khalifa Sall : audience tumultueuse et arguties juridiques (EN DIRECT) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal – Procès Khalifa Sall : audience tumultueuse et arguties juridiques (EN DIRECT) Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Jeune Afrique

© Jeune Afrique par Sylvain CHERKAOUI

Le maire de Dakar Khalifa Sall à l`Hôtel de Ville le 22 octobre 2014

Tweet

Le procès du député et maire de Dakar, Khalifa Sall, et de sept coaccusés, entame ce mercredi sa seconde journée d'audience. Il est accusé notamment de « détournements de fonds » dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Suivez en direct les débats devant la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar.



Cet article est réactualisé régulièrement. Les heures sont en heure de Dakar (GMT). Pour rafraîchir la page, cliquer ici.



Le procès Khalifa Sall et des sept autres agents de la mairie reprend ce mercredi devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Hier, les différentes parties ont débattu de la recevabilité de la constitution de partie civile de la Ville de Dakar. Ce matin, on attend les observations des avocats de l’État et du parquet sur la demande des avocats de la défense et de la Ville qui souhaitent que l’Etat du Sénégal ne soit plus partie civile et se retire de l’affaire.