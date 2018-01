10 millions d’indemnité de rentrée par député: Ousmane Sonko persiste et défie Moustapha Niasse - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 10 millions d’indemnité de rentrée par député: Ousmane Sonko persiste et défie Moustapha Niasse Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© aDakar.com par DF

L`inspecteur des impôts Ousmane Sonko fait face à la presse

Dakar, le 24 août 2916 - L`inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko, patron du parti "Pastef, les patriotes", a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur son audition avortée par le Conseil de discipline de la fonction publique. Tweet

Le député Ousmane Sonko n’en démord pas. Il affirme que la question de la dotation de 10 millions pour les frais d’installation des députés a été bien agitée.



«Oui je confirme que cette question, ainsi que celle des terrains des députés, ont été belle et bien abordées en conférence des présidents. Oui je maintiens que le Président Niass a affirmé que le montant était budgétisé et disponible, sous réserve de ne pas politiser l’affaire au risque de discréditer l’institution», écrit-il sur sa page facebook. «Oui je maintiens que des députés de la majorité comme de l’opposition m’ont approché sur la question. Oui je maintiens mon rejet total et ferme de ce que je considère comme un enrichissement sans cause», poursuit-il, ajoutant que si l’anticipation du débat a causé une «frousse» au point d’amener à renoncer à la distribution, tant mieux.



En conséquence, Ousmane Sonko défie le bureau de l’Assemblée nationale. Il l’invite, en lieu et place de son communiqué laconique, à venir débattre publiquement avec lui. «Je présenterai alors des preuves écrites de ce qui précède», dit-il, ajoutant que à chacune de ses sorties, depuis quatre ans qu’il est en politique, la «meute des répondeurs automatiques» de BBY se déchaîne dans de «ridicules tentatives de démentis» auxquels eux mêmes ne croient pas, comme des enfants pris la main dans le sac. «Et à chaque fois, la vérité, preuve à l’appui, a été de mon côté. Il en est de même cette fois-ci encore sur les 10 millions qu’on veut allouer aux députés sous le pompeux motif de ‘ticket entrant’», insiste Ousmane Sonko.