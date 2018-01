Enquête sur la tuerie de Boffa: 8 nouveaux suspects inculpés et placés sous mandat de dépôt - adakar.com

Enquête sur la tuerie de Boffa: 8 nouveaux suspects inculpés et placés sous mandat de dépôt Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Sud Quotidien

Et si ces huit (8) nouveaux suspects inculpés hier et placés sous mandat de dépôt étaient en contact direct avec les victimes ou avaient participé à l’opération ? Les langues se délient dans la capitale du Sud après la charge de plus de coup et blessures qui s’ajoutent à quatre autres (assassinat, association de malfaiteurs, détention d’armes, participation a mouvement insurrectionnel) qui pèsent sur eux. Ces 8 nouveaux suspects viennent allonger la liste des personnes suspectées impliquées dans la tuerie de Boffa-Bayotte du 06 janvier 2018. Ces 8 personnes ont été inculpées hier par le Procureur près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor qui les a envoyés en prison. Aux quatre chefs d’inculpation qui pèsent sur leurs 16 compagnons d’infortune en prison depuis vendredi dernier s’ajoute une nouvelle charge de coups et blessures qui pèsent sur ce groupe de 8 suspects qui passe leur première nuit en prison. Un peu plus de deux semaine après ce massacre de Boffa-Bayotte qui a fait 14 morts et 7 blessés, l’enquête qui avance à grands pas a déjà permis d’arrêter 24 personnes, toutes envoyées en prison.



24 prévenus sous mandat de dépôt. La liste des personnes suspectes dans la tuerie de Boffa-Bayotte s’allonge. Hier mardi, le Procureur a envoyé en prison huit (8) nouveaux suspects. Parmi ces suspects figure le chargé de mission du Mfdc, Omar Ampoi Bodian, arrêté samedi dernier par les éléments de la Gendarmerie qui ont également cueilli sept (7) autres personnes habitant dans le village de Toubacouta, non loin de la zone du drame. Acheminés au parquet sous forte escorte militaires par les éléments du GIGN, Omar Ampoi Bodian et son groupe se sont vus inculpés et décernés un mandat de dépôt. C’est à 19 heures que la fourgonnette de la Mac de Ziguinchor est venue les prendre direction la prison.



Ces 8 suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, détention d’arme à feu sans autorisation, participation à un mouvement insurrectionnel et coups et blessures. Une dernière charge qui fait couler beaucoup de salive et qui suscite des interrogations. -Etaient-ils en contact avec les victimes ? Ont-ils participé à l’opération ? Entre autres interrogations agitées en ce moment par le simple fait de cette nouvelle charge (de coups et blessures) qui vient s’adjoindre aux quatre autres chefs d’inculpations qui pèsent déjà sur eux.



Ces 8 nouveaux suspects qui vont passer leur première nuit à la prison vont retrouver 16 autres prévenus qui ont déjà élu domicile dans cette Mac de Ziguinchor depuis vendredi dernier, toujours dans le cadre de l’enquête sur la tuerie de Boffa-Bayotte qui a fait 14 morts et 7 blessés. Une affaire qui continue de défrayer la chronique dans la capitale du Sud avec son lot de rebondissements. Désormais, ils sont aujourd’hui au total 24 personnes suspectées d’être impliquées à divers degrés dans cet assassinat de Boffa.



Dans ce lot de 24 personnes envoyées en prison figure un journaliste de profession, René Capain Basséne, et un membre du Mouvement des Force Démocratique de la Casamance, Omar Ampoi Bodian, qui se réclame du titre de chargé de mission du Mfdc, tous aujourd’hui inculpées et placées sous mandat de dépôt. Dans cette vague d’arrestation figure un nombre important d’habitants de Toubacouta, localité située non loin de la zone du drame. Sur les 24 personnes inculpées, ils sont 22 à habiter cette bourgade. Autant dire que cette tuerie de Boffa qui a plongé tout un pays dans la consternation et la tristesse n’a pas encore révélé tous ses secrets.