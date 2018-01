Affaire Khalifa Sall - Idrissa Seck: “Le procès auquel nous assistons est un procès politique destiné à éliminer un adversaire politique“ - adakar.com

Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à Rebeuss

Dakar, le 10 avril 2017 - L`ancien Premier ministre Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à la maison d`arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss. Le président du parti Rewmi s`est adressé à la presse à sa sortie. Tweet

L'ancien Premier ministre Idrissa Seck était au palais de justice de Dakar pour apporter son soutien au maire de Dakar, comme à chaque fois que Khalifa Sall est convoqué par le tribunal. Le président du parti Rewmi a saisi l'opportunité de cette audience au tribunal pour dénoncer la volonté du chef de l'État Macky Sall de se débarrasser des candidats sérieux à l'élection présidentielle.



Selon Idrissa Seck, Macky Sall cherche à organiser une pénurie de candidats sérieux à l'élection présidentielle de 2019.



"Je réitère mon invitation à l'ensemble du peuple sénégalais à se mobiliser très fortement pour faire obstacle à la volonté du président de la République d'organiser la pénurie de candidat sérieux à la prochaine élection présidentielle, face à lui-même. Il est constant que le bilan que le président a présenté au peuple sénégalais n'est pas bon, car ce bilan n'a fait que développer le taux de la pauvreté qui fait un taux de 56,5% durant ces cinq dernières années", a dit Idrissa Seck.



Idrissa Seck est convaincu que le procès qui est fait à Khalifa Sall devant le tribunal correctionnel est purement politique. "Le procès auquel nous assistons est un procès politique destiné à éliminer un adversaire politique. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance et c'est une occasion exceptionnelle pour les magistrats en charge du dossier et en charge du procès d'envoyer à l'opinion nationale et internationale, un signal extrêmement fort sur la volonté des acteurs de la justice de recouvrer leur indépendance et leur dignité."



