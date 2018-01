Lac de Guiers 2 sur son combat contre Modou Lô: “Je veux en finir une bonne fois pour toute avec le petit“ - adakar.com

Lac de Guiers 2 sur son combat contre Modou Lô: "Je veux en finir une bonne fois pour toute avec le petit" Publié le mercredi 24 janvier 2018

Lutte sénégalaise - Face à face Modou Lô Vs Lac de Guiers 2

Dakar, le 2 juillet 2017 - Les lutteurs Modou Lô et Lac de Guiers 2 ont eu leur premier face à face, en prélude de leur combat. Les deux lutteurs doivent s`affronter dans ce qui sera l`un des chocs les plus attendus de l`année. Tweet

Le combat de lutte qui va opposer lac de Guiers 2 à Modou Lô aura lieu, le dimanche prochain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le combat aura lieu après plusieurs reports.



Hier, Lac de Guiers 2 a ouvert son camp d'entraînement aux journalistes à l'occasion du traditionnel open-press. Le lutteur de l'Écurie Walo a indiqué aux journalistes avoir respecté ses entraînements depuis plus d'un an et avoir hâte d'en finir avec son adversaire Modou Lô.



"Je le dis et je le répète, je suis fin prêt depuis fort longtemps. Ça fait un an que je respecte mes entraînements, surtout, donc c'est normal que je sois prêt. Et les amateurs peuvent être en mesure de juger si tel est le cas. Si le combat était pour aujourd'hui, je suis prêt. Je veux en finir une bonne fois pour toute avec le petit afin de continuer ma route", a dit lac de Guiers 2.



Lac de Guiers 2 a pu compter, hier, lors de son open-press sur son ami Balla Gaye 2 venu le soutenir. Plusieurs lutteurs de Guédiawaye ont été également aux côtés de Lac de Guiers de 2. Le jeune frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès, avait également fait le déplacement.



