Le procès de Khalifa Sall tient en haleine les quotidiens Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

La reprise, hier, du procès de Khalifa Sall et Cie mis en cause dans l’affaire dite de la gestion de la caisse d’avance de la ville de Dakar dont il est le maire, alimente les quotidiens sénégalais parus mercredi.



Rapportant le procès en audience spéciale après deux renvois, L’As informe que «la guerre des procédures a eu lieu», avec l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) qui disqualifie la défense de Khalifa Sall.



Le journal ajoute que le Préfet de Dakar bloque la constitution en partie civile de la mairie de Dakar.



«Entrée en phase active du procès de Khalifa Sall et Cie depuis hier-Défense et parquet en guerre de…tranchées», note Sud Quotidien, soulignant qu’il a fallu huit tours d’horloge pour trancher la recevabilité ou non de la constitution en partie civile de la ville de Dakar et de l’Etat.



Toutes choses qui poussent EnQuête à parler de «heurts et paradoxes».



Quoi qu’il en soit, L’Observateur estime que «Khalifa impose sa forme à l’Etat» et fait état de «chaudes empoignades entre avocats et AJE sur les constitutions de partie civile de la mairie de Dakar et de l’Etat».



«Accusation de procès politique, constitution de partie civile de la mairie de Dakar dans l’affaire Khalifa Sall-Me Szpiner et le Parquet démontent la défense», lit-on à la Une du Soleil.



L’ébullition du front social occupe la Une du Quotidien qui titre : «Santé, éducation, collectivités locales, etc.2018, année asociale».



Ce journal rend ainsi compte de la marche organisée, hier, par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) pour l’augmentation des salaires.



«Contestations et protestations tous azimuts-Le front social secoue le Lion qui dort. Marche de la Cnts, grèves des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ainsi que des collectivités locales…après cinq ans d’accalmie, le front social se réchauffe», détaille Le Témoin.



Parlant de la crise scolaire, du front social en ébullition…Walfadjri voit «Macky dans un cercle de feu».



TE/APA